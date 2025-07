Ssd UniMe, Smedile non sarà più l’allenatore della squadra di calcio maschile

Il tecnico pronto a rivestire un altro ruolo nel progetto: "Giusto cambiare dopo tre anni intensi, rimarrò vicino ai ragazzi e al nuovo mister"

MESSINA – Roberto Smedile non sarà l’allenatore della SSD Unime nella stagione calcistica 2025/2026

Dopo aver guidato la formazione maschile “universitaria” negli ultimi tre anni, portandola a sfiorare la

promozione in Seconda categoria, il tecnico messinese ha deciso di rivestire un altro ruolo nel

progetto. La Ssd UniMe si sta muovendo, intanto, per programmare la nuova annata agonistica, che potrebbe riservare delle interessanti novità.

Smedile: “È terminato un ciclo”

“Sono stati tre anni intensi, che hanno portato un crescendo di risultati e, soprattutto, un maggiore

coinvolgimento del movimento universitario con tanti studenti, diversi dei quali stranieri, che si sono

avvicinati alla squadra, integrandosi alla perfezione – dichiara Smedile – È terminato, però, un ciclo e

credo, quindi, sia giusto cambiare. Rimarrò, comunque, vicino ai ragazzi, al nuovo mister e ai dirigenti

perché sono certo che ci siano le potenzialità per continuare a fare bene. A loro va un enorme

ringraziamento da parte mia, perché sono stati i veri protagonisti per i risultati raggiunti in questa

stagione”.