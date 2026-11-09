Sta per irrompere l’estate di San Martino: giovedì si salirà oltre i +27°C sulle tirreniche

Il nuovo riassetto delle correnti atlantiche e come cambia il meteo nel Messinese

L’elemento saliente dei prossimi giorni sarà rappresentato dal nuovo riassetto delle correnti atlantiche che torneranno a puntare l’Europa centro-occidentale, con le perturbazioni e i sistemi frontali oceanici pronti ad interessare più da vicino le regioni del Nord e le coste tirreniche peninsulari. Si tratta di un cambiamento molto importante che da noi si tradurrà in un tempo asciutto, ma molto più mite del normale. Il passaggio di questi fronti, uno dietro l’altro, richiamerà caldi venti di scirocco, ostro e libeccio, per quasi tutta la settimana.

Difatti, dall’Algeria stanno risalendo masse d’aria molto calde, d’estrazione subtropicale continentale, che fra mercoledì e giovedì spingeranno i termometri oltre la soglia dei +24°C +25°C, con possibili picchi di oltre +27°C giovedì prossimo lungo le coste tirreniche siciliane, fra Palermo e Villafranca Tirrena. Insomma, dopo le prime temperature fresche di stagione, si tornerà a respirare un’aria più primaverile che autunnale. Mentre il cielo, nel corso della settimana, rimarrà nuvoloso o velato, per il passaggio continuo di nubi stratiformi, cirri, ma anche velature che indicano la presenza di polveri desertiche sahariane in sospensione. Di piogge non se ne parla. Forse solo nella mattinata di venerdì 13 novembre qualche pioggia, o rovescio, potrà bagnare le coste dell’area ionica, e la parte sud della città. Ma si tratterà di fenomeni comunque molto localizzati e di breve durata.

Cambiamenti nel weekend?

Il flusso di correnti africane si interromperà nel fine settimana, lasciando spazio ad aria più fresca e temperata, proveniente dall’Atlantico. Questo, oltre a far diminuire le temperature di qualche grado, accentuerà la variabilità positiva, sulle coste tirreniche e nello Stretto, favorendo fra sabato e domenica pure l’arrivo di qualche pioggia o piovasco isolato. Nei giorni successivi si intravede un po’ di movimento, ma la notevolissima distanza temporale ci impone di fermarsi al weekend, anche perché l’indice di affidabilità di questa tendenza rimane estremamente basso e volubile.