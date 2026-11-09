Rodì Milici. Si spaccia per carabiniere e tenta di truffare... un carabiniere, arrestato 24enne catanese

L'anziano vittima della truffa, sventata, è un carabiniere in pensione

A Rodì Milici, i carabinieri della Stazione di Fondachelli Fantina hanno arrestato in flagranza un 24enne, catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “tentata truffa”.

Tutto è iniziato quando la vittima ha ricevuto una telefonata a casa, durante la quale l’interlocutore si è spacciato per un militare dell’Arma, preannunciando che di lì a poco si sarebbe presentato un carabiniere per visionare i gioielli e le banconote presenti in casa.

L’uomo, carabiniere in pensione, ha capito subito di essere vittima di un tentativo di raggiro e ha allertato immediatamente i veri carabinieri, segnalando cosa stava accadendo.

A quel punto, i militari si sono appostati a casa della vittima, dove – dopo pochi minuti – è giunto il 24enne, che ha bussato alla porta, si è qualificato come carabiniere e ha chiesto di visionare i valori disponibili, sostenendo di doverli comparare con il provento di un reato non meglio indicato.

È stato proprio in quel momento che i militari sono intervenuti e hanno bloccato in flagranza il giovane catanese prima che potesse impossessarsi della refurtiva, procedendo quindi al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato poi portato al carcere di Barcellona, in attesa di decisione del giudice.