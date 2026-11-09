Messina. Betoniera crolla nel torrente Annunziata

Per fortuna a bordo non c'era nessuno

Paura in mattinata nella zona nord di Messina per l’incidente che ha visto un mezzo pesante precipitare nel letto del torrente Annunziata. Nessun ferito, ma il cedimento strutturale conferma la criticità dell’area dove sono in corso interventi di somma urgenza.

Il cedimento improvviso e la dinamica dell’incidente

Una mattinata di grande tensione ha scosso il cantiere attivo lungo il Torrente Annunziata, dove un’autobetoniera è improvvisamente finita nel letto del corso d’acqua dopo aver sfondato la balaustra in ferro. Il mezzo pesante si trovava sul posto per gettare il cemento sulla sponda opposta nell’ambito dei lavori di somma urgenza disposti dall’amministrazione. A causare l’incidente è stato il cedimento improvviso del tratto di marciapiede su cui il veicolo era posizionato.

L’impatto nel torrente e la voragine sotto il manto stradale

Il ribaltamento del pesante mezzo gommato nell’alveo ha provocato il cedimento netto del parapetto metallico e della struttura sottostante. Lungo il bordo della carreggiata si è aperta una voragine, a testimonianza di come il marciapiede fosse di fatto sostenuto da un vuoto strutturale che ha ceduto sotto il peso del carico.

L’assenza di feriti e i rischi per la sicurezza

Nonostante la gravità della situazione, l’episodio non ha fortunatamente registrato conseguenze per l’incolumità delle persone, anche perché al momento del crollo il mezzo era privo di personale a bordo. Il collasso della pavimentazione rilancia con forza i riflettori sui rischi legati alla fragilità dell’infrastruttura urbana nell’area, confermando la necessità di stringere i tempi sugli interventi di risanamento. Proprio stamattina, in conferenza stampa, Fratelli d’Italia aveva chiesto l’urgente messa in sicurezza e la copertura totale del torrente.

Rinascita Messina: “Lo avevamo detto”

L’episodio riporta al centro dell’attenzione le criticità che Rinascita Messina aveva già denunciato nelle scorse settimane, attraverso le osservazioni del proprio riferimento tecnico, l’ingegnere Gaetano Sciacca.

Sciacca aveva infatti contestato la realizzazione della rampa di accesso al torrente, segnalando il possibile restringimento della sezione di deflusso delle acque e le conseguenze che una modifica delle condizioni di scorrimento avrebbe potuto determinare sull’erosione e sulla stabilità delle strutture circostanti. In particolare, erano stati evidenziati i rischi legati alla maggiore pressione esercitata dalla corrente sulle porzioni di terreno e sulle strutture adiacenti.

“Il cedimento del marciapiede verificatosi oggi, al di sotto del quale si troverebbe sostanzialmente il vuoto, restituisce l’immagine di un’area caratterizzata da evidenti fragilità strutturali e impone una verifica approfondita delle condizioni di sicurezza dell’intero tratto interessato dai lavori”. Rinascita Messina ribadisce la necessità di fare piena luce sull’accaduto, verificando le condizioni del terreno, la stabilità delle strutture, la corretta progettazione degli interventi e le modalità con cui vengono eseguite le opere. Non è possibile, naturalmente, stabilire sulla base del solo incidente un rapporto diretto tra le criticità precedentemente segnalate e il cedimento di questa mattina. Ma proprio per questo diventano indispensabili accertamenti tecnici puntuali. Le criticità erano state evidenziate e i possibili rischi messi nero su bianco. Oggi, dopo quanto accaduto, non possono essere ignorati”.