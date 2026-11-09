Inaugurato il PalaMerlino: nel nuovo pattinodromo si alleneranno anche i campioni messinesi VIDEO

Ilaria Carpenzano e Simone Certo hanno conseguito titoli nazionali nonostante le difficoltà degli ultimi due anni

Riapre il PalaMerlino di Messina. Dopo due anni di lavori la struttura è pronta ad accogliere 312 atleti di pattinaggio artistico, hockey e freestyle. È l’unico pattinodromo coperto del sud Italia. Fra gli atleti che per la prima volta questa mattina hanno varcato la soglia della nuova struttura ci sono anche due campioni messinesi.

Ilaria Carpenzano è campionessa Italiana nella categoria Solo Dance Seniores mentre Simone Certo è stato eletto vice campione italiano nella categoria nazionale cadetti per il biennio 2024-25. Nel 2026, poi, ha portato a casa il titolo di atleta di merito nella categoria internazionale. Insomma risultati straordinari per due giovani atleti di 20 anni che si sono allenati con non poche difficoltà negli ultimi due anni.

“Da quando sono iniziati i lavori per la ristrutturazione del PalaMerlino ci siamo allenati ovunque per non fermarci. Spesso all’aperto nell’arena di Villa Dante e quindi quando pioveva avevamo problemi”, racconta Ilaria. “Siamo stati nomadi per due anni e oggi tornare a casa ci emoziona e ci rende felice”, dice commosso Simone.

La loro determinazione e il loro impegno sono la dimostrazione che i risultati possono arrivare nonostante le tante difficoltà.

È molto orgogliosa di loro l’allenatrice della Polisportiva Futura 90, Paola Trimboli, che è anche mamma del campione Simone Certo.

“Mio figlio ha iniziato ad allenarsi già dentro la pancia, ha messo i pattini ai piedi a soli 3 anni”, racconta. E continua: “Oggi torniamo a casa dopo due anni difficili e questo è l’importante per tutti i ragazzi che si allenano con noi e che amano gli sport a rotelle”, dice emozionata.