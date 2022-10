Stadi Scoglio e Celeste, il Comune delibera la convenzione con l'Acr Messina - Tempostretto

Ultimo atto della Giunta Basile con Gallo e Musolino

MESSINA – Convenzione con l’Acr Messina. L‘amministrazione comunale disciplina, con una delibera, l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” per l’anno agonistico 2022-23 e dello stadio “Giovanni Celeste” prr gli allenamenti della squadra.

Ultimo atto della Giunta Basile con Gallo e Musolino

Ecco quanto ha appena deciso la Giunta Basile: “Si è ritenuto di poter sottoscrivere un apposito convenzione per la disciplina dell’utilizzo dell’impianto F. Scoglio e dello stadio G. Celeste con la Acr Messina, con il quale la società assume, a fronte dell’utilizzo degli impianti, l’obbligo all’adempimento delle seguenti attività: custodia h24, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali utilizzati per lo svolgimento delle partite di campionato e degli allenamenti”.

Sono escluse la cura e la manutenzione del manto erboso e delle aree verdi esterne agli impianti, affidate alla società in house Messina Servizi Bene Comune spa”. Si tratta di uno degli ultimi atti della Giunta Basile con Francesco Gallo vicesindaco e Dafne Musolino assessora, in procinto di volare a Roma per l’insediamento del nuovo Parlamento.

Nel frattempo, è esploso il tema degli impianti sportivi, data la carenza strutturale a Messina. In questi giorni l’appello della società SSD Camaro 1969, con il caro bollette a peggiorare la situazione.

Articoli correlati