Redazione

Via Bonsignore e via Catanoso, progetti per realizzare spazi per famiglie e bambini

venerdì 13 Marzo 2026 - 10:45

Altri previsti anche a largo Diogene, ex Lavatoio e via Appennini, una volta che saranno completate le demolizioni

Gli uffici della Struttura Commissiariale al risanamento stanno lavorando ad ipotesi progettuali volte alla riqualificazione di alcune micro-aree già sgomberate e bonificate in modo da restituirle alla città con una nuova veste ed una nuova fruizione.

Intere porzioni di territorio sono state liberate dalle baraccopoli e da condizioni di degrado e l’obiettivo è di rendere concreto questo cambiamento realizzando spazi a misura delle famiglie e dei bambini, con un forte valore simbolico.

Le aree per le quali lo staff di architetti ed ingegneri della Struttura Commissariale sta valutando la trasformazione sono quelle di via Bonsignore e via Catanoso (in entrambi i casi le baraccopoli sono state demolite e le aree bonificate). Ulteriori progetti riguarderanno Largo Diogene, ex Lavatoio e via Appennini dopo la conclusione delle operazioni programmate di demolizione e bonifica.

