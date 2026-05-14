Stadio “Franco Scoglio”, mini interventi di manutenzione: lavori aggiudicati

Riparazioni per contrastare il degrado delle tribune e delle strutture accessorie
Non una grande opera di riqualificazione ma un mini appalto per sanare piccole criticità diffuse che interessano le tribune e le zone di servizio. Il Comune di Messina ha affidato alla Edilav srl una serie di interventi di manutenzione dal costo contenuto, circa 70mila euro, iva inclusa.
Si punta a risolvere problemi di “vetustà e degrado” locale, acciacchi strutturali che, se trascurati, potrebbero compromettere la fruibilità di alcune zone dell’impianto.
Riparazioni contro il degrado
Il progetto, seguito dall’ingegnere Giuseppe Cambria in qualità anche di direttore dei lavori, si concentra su interventi di ripristino localizzato. In particolare, i fondi serviranno per sistemare porzioni delle gradinate e delle strutture accessorie che mostrano segni di usura. Si parla di riparazioni che non stravolgono la fisionomia dello stadio, ma che servono a mantenere livelli di sicurezza necessari per ospitare le partite e le manifestazioni pubbliche senza intoppi burocratici o rischi per l’incolumità dei tifosi.
Tempi e costi
I lavori dovranno essere completati entro novanta giorni. Palazzo Zanca ha utilizzato fondi del bilancio comunale, recuperando circa 20.000 euro dalle economie (i risparmi sui ribassi d’asta) di precedenti interventi fatti al PalaRescifina.
L’obiettivo è di dare una “rinfrescata” funzionale ai settori già aperti dello stadio. L’affidamento è avvenuto tramite la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma digitale del Comune, garantendo così tempi rapidi per l’avvio del cantiere.
Le cucine
Prevista anche la riqualificazione dell’area ristoro. In questo caso affidamento diretto alla ditta messinese Evocook srl per il servizio di riparazione e sostituzione delle attrezzature della cucina dello stadio. L’intervento, del valore contrattuale di circa 17.500 euro (per un impegno di spesa complessivo di 23.000 euro comprensivo di Iva e somme a disposizione), mira a risolvere le criticità legate alla vetustà degli impianti di ristorazione.