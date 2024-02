Stangata del giudice sportivo, tre giornate a Salvo dopo Messina – Francavilla

Il terzino biancoscudato salterà la trasferta di Avellino, la gara in casa col Sorrento e la sfida fuori col Giugliano

MESSINA – Mano pesante del giudice sportivo contro Giuseppe Salvo. Il giovane terzino messinese era stato espulso nel secondo tempo di Messina – Virtus Francavilla partita che i peloritani hanno vinto con un gol da cineteca di Frisenna nel finale. Il cartellino rosso però costa a Salvo non una giornata, come spesso succede in caso di espulsione, ma ben tre. Nel referto si leggono le motivazioni: “per avere (Salvo, ndr), al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio, mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo”.

Questa è un’altra di quelle decisioni che appaiono eccessive quest’anno contro la squadra biancoscudata. Dal referto si evidenziano i cartellini gialli ad Emmausso (ottavo della stagione), Ragusa (quarto) e Plescia (primo). Il capitano biancoscudato entra in diffida al pari dei tre che già c’erano Pacciardi, Firenze e lo stesso Salvo. In caso di prossima ammonizione questi quattro salteranno in automatico la partita successiva.

Lato Virtus Francavilla inibizione al dirigente Francesco La Corte, che protestava verso l’arbitro nei minuti finali della partita. Espulsione per doppia ammonizione al capitano Monteagudo che tentava di fermare il pallone calciato da Frisenna con le mani, per lui una sola giornata di squalifica.

Il Messina piange la scomparsa di Nucifora

Nella giornata di oggi è venuto a mancare Enzo Nucifora, ex direttore sportivo del Messina. L’Acr Messina, con in testa il presidente Pietro Sciotto, in tutte le sue componenti su suoi canali social ha espresso il proprio cordoglio. Mister Giacomo Modica in particolare, con il quale Nucifora ha lavorato a Messina e in altre piazze si unisce al dolore e lo ricorda così: “Lo ricordo con grande affetto. È stato mio direttore a Messina a cavallo fra gli 80 e 90, gli anni di Zeman. Grande perdita umanamente e professionalmente. Mancherà una bellissima persona che stimavo moltissimo. Un abbraccio a Patrizia, la sua compagna, e a tutti i suoi cari”.

Le tessere del tifoso ora si possono ritirare

Sempre la società Acr Messina ha comunicato che le tessere del tifoso (fidelity card) in formato Pvc potranno essere ritirate da oggi presso la Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132, 98122 Messina ME).

Articoli correlati