Stazione di Giampilieri, pochi posti e auto parcheggiate male: “Così è impossibile”

Il racconto di una cittadina: "Siamo felici di vedere che sempre più gente usa il treno. Ma perché parcheggiare male e occupare più stalli?"

MESSINA – “Sempre più gente usa i treni, ma i parcheggi scarseggiano e c’è chi occupa più posti del necessario con le proprie auto. È un grande segno di inciviltà”. A raccontarlo è una cittadina, che quotidianamente si sposta con il treno dalla stazione di Giampilieri. Ma la sua esperienza giornaliera, se da un lato è positiva perché con il treno delle 9.24 è in pochi minuti in centro città, dall’altra si scontra con l’inciviltà di chi “abbandona” la propria auto senza prestare attenzione agli stalli, in barba ai cittadini che arrivano pochi minuti dopo.

Ha spiegato: “Penso sia incivile parcheggiare così. Non è giusto nei confronti di chi arriva dopo”. Un problema risolvibile in pochi secondi: basta maggiore senso di responsabilità e attenzione nei confronti degli altri.