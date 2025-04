25 aprile 1945-2025, sempre dalla parte della Resistenza VIDEO

Dalla Liberazione è nata una democrazia fragile ma da rilanciare. Con una Costituzione ancora in parte da attuare. Le parole di Mattarella e di Silvestri

In video la lezione del presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri in occasione della tappa conclusiva della VII edizione de “La Costituzione aperta a tutti”

di Marco Olivieri

Sempre e per sempre dalla parte della Resistenza. Della Liberazione dal nazifascismo, ottant’anni dopo. 25 aprile 1945-2025: la Liberazione ha posto le basi per la nascita di una democrazia fragile ma da tutelare e da rivitalizzare. Con una Costituzione ancora in parte da attuare. Così risulta avvilente che ci siano forze politiche al governo, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si sentano estranee a quel percorso.

Per l’occasione, nella sede dell’associazione Arb di Messina, si alterneranno poesia e brani di letteratura, filmati e testimonianze.

La Liberazione rappresenta un momento fondativo che dovrebbe unire tutti: conservatori e progressisti, destra (democratica) e sinistra. Dovrebbe essere ovvio ma non lo è. “Il frutto del 25 aprile è la Costituzione. Il 25 aprile è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo”, ha spesso ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Carta costituzionale e il valore universale degli esseri umani

Il valore universale degli esseri umani, a prescindere dalla nazione d’appartenenza, trova conferma nella nostra Carta costituzionale. Oggi, in tempi drammatici e spietati, è bene ricordarlo. Ribadirlo.

Ecco l’articolo 3 della nostra Carta, entrata in vigore il primo gennaio 1948: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Mattarella: “La Costituzione è il frutto del 25 aprile ed è ancora la strada maestra”

Ricoridiamo ancora il pensiero del presidente Mattarella (dal sito La magistratura): “È la Costituzione il frutto principale del 25 aprile. È la pietra angolare su cui poggia la civiltà e il modello sociale che i nostri padri ci hanno lasciato. Ed è anche la strada maestra sulla quale camminare ancora. La Costituzione ha interpretato e inverato la rivolta morale e la ribellione popolare che sfociarono nella Liberazione. Per questo nella nervatura del Paese, e nella ricostruzione di un’identità nazionale condivisa, la Costituzione resta il cuore e, insieme, per meglio stare nella metafora, il cervello che guida. Il patriottismo della Costituzione è il capo dal quale può dipartire una consapevolezza moderna dell’essere italiani in un’Europa che deve ritrovare appieno sé stessa e la propria missione.

Sottolinea il presidente: “Desidero dirlo in questi giorni drammatici, in cui il Mediterraneo rischia di diventare il sacrario delle vite e delle speranze stroncate di centinaia di donne, uomini, bambini, in fuga dalla guerra, dalla persecuzione, dalla fame. L’Europa si gioca la sua credibilità e il suo stesso futuro: senza la consapevolezza del proprio ruolo nel mondo e senza solidarietà non è Europa”.

Buona Liberazione.

