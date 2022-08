Stazione di Villa San Giovanni senza ascensori né scale mobili. Ma c'è il trasporto bagagli... - Tempostretto

Servizio limitato al solo periodo estivo, in attesa dell'attivazione dei nuovi ascensori

“Rfi informa la spettabile clientela che è attivo in stazione il servizio gratuito di trasporto bagagli dal sottopasso al piano binari. Il servizio è disponibile per tutto il periodo estivo, in attesa dell’attivazione dei nuovi ascensori. Buon viaggio”.

L’annuncio in un cartello alla stazione di Villa San Giovanni. Un servizio utile, per quanto limitato al periodo estivo, necessario perché ancora oggi, nel 2022, la stazione di Villa, interfaccia dell’alta velocità ferroviaria per i messinesi, è priva di ascensori e scale mobili. Così è inaccessibile per disabili e persone a mobilità ridotta. Adesso, almeno, c’è un aiuto per il trasporto dei bagagli. In attesa che la stazione sia al passo coi tempi.

