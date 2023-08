Stazione di Villa San Giovanni senza scale mobili. Così si può prenotare assistenza gratuita - Tempostretto

I passeggeri a mobilità ridotta dovranno inviare mail almeno 24 ore prima dell'orario previsto

Sarà attivato lunedì 7 agosto il servizio di Rfi che assicurerà ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità assistenza gratuita per lo spostamento tre le stazioni ferroviarie di Messina e Villa San Giovanni ed i rispettivi porti, e viceversa, per consentire un più agevole scambio intermodale fra treno e nave veloce e un aiuto anche per l’imbarco/sbarco sui mezzi di Blu Jet per l’attraversamento dello Stretto.

Le prenotazioni per ottenere assistenza possono essere effettuate rivolgendosi tramite e-mail alla Sala Blu di Messina (SalaBlu.Messina@rfi.it) o a quella di Reggio Calabria (SalaBlu.ReggioCalabria@rfi.it) almeno 24 ore prima dell’orario di arrivo previsto nella stazione di interscambio, oppure con i tempi ordinari previsti dalle diverse modalità di richiesta del servizio e/o dalla tipologia di stazione. Il servizio, già prenotabile, sarà disponibile dal 7 agosto 2023.

In ogni caso, a Villa sono stati attivati due ascensori.