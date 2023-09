Sting ha attraversato lo Stretto di Messina su uno scafo del 1902 VIDEO - Tempostretto

In un reel della moglie Trudie Styler il "movimentato" passaggio a bordo della Shenandoah

Non solo musica per Sting questa estate in Italia. Dopo i tre concerti dello scorso mese di luglio a Mantova, al Sonic Park di Stupinigi e a Roma, il cantante inglese ha trascorso parte delle vacanze estive nel nostro Paese, navigando sulle nostre acque assieme alla moglie Trudie Styler. Ed è stata proprio quest’ultima a pubblicare un reel su Instagram che racconta il “movimentato” passaggio nello Stretto di Messina. Il video risale allo scorso mese di agosto e nelle immagini si vede l’equipaggio impegnato a governare le vele in una situazione di mare mosso. “A bordo della Shenandoah – ha scritto Trudie Styler – una goletta a tre alberi con scafo in acciaio, costruita a New York nel 1902. 888 metri quadrati di vele e raffiche di 35 miglia all’ora hanno bisogno di un equipaggio di eroi come questo per essere gestiti! Il giro sulle montagne russe è stato esilarante, seguito dalla più tranquilla traversata dello Stretto di Messina. La notte scorsa lo Shenandoah ci ha cullato come bambini nella culla”.

Il legame di Sting con l’Italia è ormai consolidato da tempo. Dopo aver collaborato alla fine dello scorso anno con Tiziano Ferro nel duetto di “For Her Love – Sempre Amata”, il cantante inglese nel corso di quest’anno ha già tenuto tre date del suo tour nel nostro Paese. Un quarto concerto è in programma il prossimo 11 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Nell’agosto del 2022, Sting e la moglie Trudie Styler avevano festeggiato i 30 anni di matrimonio nella loro tenuta toscana de “Il Palagio”, dove soggiornano spesso per lunghi periodi.