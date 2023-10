"Stop ai bombardamenti a Gaza", iniziative a Messina - Tempostretto

Parte una campagna di solidarietà per il popolo palestinese "a difesa di tutti i civili inermi"

MESSINA – “Stop ai bombardamenti a Gaza, a difesa di tutti i civili inermi”. Parte una campagna promossa dal coordinamento Messina-Palestina. Si comincia sabato 14 ottobre, alle 17.30, in piazza Unione Europea.

Gli appuntamenti e l’appello

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟒 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 ore 17:30 Piazza Unione Europea

(Piazza Municipio)

.𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 ore 10:30 Piazza Francesco Lo Sardo

(Piazza Lo Sardo)

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟐 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 ore 10:30 Passeggiata a mare

(Fronte prefettura)

Sostiene il coordinamento, che sta raccogliendo le adesioni delle associazioni: “Israele vuole compiere un genocidio a Gaza e potrebbe far deportare le persone sopravvissute nel Sinai per accaparrarsi il gas naturale presente nella zona costiera. L’Egitto tiene ancora la propria frontiera chiusa e ha aperto il varco di Rafah dal lato egiziano, solo per poche ore, per permettere l’ingresso di pochissimi aiuti umanitari per la popolazione sotto assedio. La parte della città di Rafah, che ricade in territorio palestinese, è stata bombardata dai raid dell’aeronautica israeliana. Lo Stato di Israele ha chiuso tutte le vie di uscita per la popolazione ed ha bloccato la fornitura di luce, acqua, gas, internet, mancano farmaci e presidi sanitari”.

E ancora: “Noi chiediamo l’apertura di corridoi umanitari per consentire l’arrivo di aiuti umanitari e il transito delle persone in fuga. Il ritiro immediato delle truppe israeliane di occupazione secondo le risoluzioni Onu. La denuclearizzazione di Israele”.