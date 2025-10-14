Stop ai camion del raddoppio Rfi in via Contesse durante l’ingresso e uscita da scuola

Nuova ordinanza viabile

MESSINA – Tutelare la sicurezza dei residenti e degli studenti. Con quest’obiettivo cambia la viabilità in via Contesse, nel tratto compreso tra via Adolfo Celi e il sottopasso ferroviario. L’ordinanza numero 1444 del 13 ottobre 2025 introduce il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, cioè i mezzi pesanti.

Le nuove fasce orarie

La restrizione sarà attiva in due fasce orarie, quando si registra la maggiore intensità del flusso veicolare. Mattina: dalle 07:45 alle 08:30 (coincidente con l’ingresso degli studenti); pomeriggio: dalle 13:15 alle 14:15 (coincidente con l’uscita degli studenti).

Il divieto mira a limitare il transito dei mezzi d’opera utilizzati dal Consorzio Giampilieri Fiumefreddo, diretti al sito di stoccaggio delle terre Rfi denominato “Contesse”, nell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario.

Revoca della precedente ordinanza notturna

La revoca del precedente provvedimento, l’ordinanza numero 928 del 1. luglio 2025, si è resa possibile grazie alla realizzazione di un percorso alternativo da parte del cantiere Rfi, che ora evita l’impegno di via Contessa Violante e via Contessa Eleonora, dove era stato imposto un divieto di transito notturno (23-7) per ragioni di quiete pubblica.

Con la nuova misura, l’Amministrazione comunale sposta il focus dall’inquinamento acustico notturno alla sicurezza stradale diurna, concentrando le restrizioni sulle ore di punta in via Contesse.