Stoyanov della Top Spin Messina vince un oro in America

Con la compagna, di gioco e nella vita, Giorgia Piccolin ha vinto il doppio misto in Texas. Ora tappa in India, approfittando della pausa in campionato

Il campionato della Top Spin Messina riprenderà il 29 gennaio a Carrara contro l’Apuania, nel frattempo il nazionale Niagol Stoyanov sta prendendo parte ad alcuni tornei extra continentali. Settimana scorsa il classe 1987 si trovava in America, più precisamente in Texas, dove ha preso parte, come Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, al Wtt Feeder Corpus Christi. Trasferta nel nuovo mondo fortunata perché insieme alla compagna, anche di vita, Giorgia Piccolin ha vinto l’oro nel doppio misto, mentre entrambi erano stati eliminati in singolare i quarti di finale.

La coppia ha conquistato la sua prima vittoria internazionale in questa specialità battendo in finale per 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) gli statunitensi Nikhil Kumar e Amy Wang. In semifinale Piccolin-Stoyanov avevano battuto per 3-1 (11-6, 6-11, 11-5, 11-5) le teste di serie n. 1, i tedeschi Cedric Meissner e Wan Yuan. “Abbiamo disputato un’ottima gara e tornare a casa con una vittoria è una bella iniezione di fiducia – commenta Niagol Stoyanov – Proseguiamo il nostro lavoro, allenandoci con il massimo impegno, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati. Prossimo impegno con Giorgia? Al Wtt Feeder Manchester, in Inghilterra a inizio febbraio”.

In realtà il pongista tesserato anche con la Top Spin Messina tornerà in gara al Wtt Star Contender Goa, in India, che ha avuto inizio quest’oggi. Seguirà la trasferta a Carrara, con la formazione peloritana fin qui Stoyanov ha un ruolino di marcia di 7 vittorie e 11 sconfitte, quattro di queste però sono arrivate al fotofinish al set decisivo, tre proprio contro Carrara nella finale di Supercoppa disputata qualche settimana fa.

Una curiosità che lega la coppia che ha vinto l’oro in Texas alla Top Spin Messina, oltre ovviamente a Stoyanov, è che Giorgia Piccolin è la sorella di Jordy. Il pongista a Messina ha lasciato un ricordo indelebile, facendo parte per tre stagioni della formazione del presidente Quartuccio che ha alzato il primo storico scudetto della società peloritana. In quei tre anni Jordy ha preso parte alla conquista di cinque titoli in tutto (uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane), tre di questi trofei arrivati in un solo anno, durante il 2019 in uno storico triplete.

