Strada Panoramica dello Stretto, quel cartello abbattuto sei mesi fa e mai sistemato. È normale? - Tempostretto

Le istituzioni non hanno ancora agito per rimetterlo in piedi

Per Faro Superiore, Sperone, Papardo e Granatari direzione… cielo. Un cartello abbattuto dal forte vento dello scorso febbraio, sulla Strada Panoramica dello Stretto, e a distanza di sei mesi rimasto ancora lì, piegato.

Una strada molto frequentata, ancor più d’estate, logica voleva che il palo che regge i cartelli fosse sostituito in tempi brevissimi. Invece il tempo passa e le istituzioni non hanno ancora agito per rimetterlo in piedi.