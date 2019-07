Strage di via D'Amelio, un cuscino di fiori nel giardino del rettorato per non dimenticare - Tempostretto

Strage di via D’Amelio, un cuscino di fiori nel giardino del rettorato per non dimenticare

Iniziativa dell'associazione universitaria "Atreju– La Compagnia degli studenti" alla presenza delle massime autorità cittadine MESSINA – Anche quest'anno, l'associazione universitaria "Atreju – La Compagnia degli studenti" ha deposto un cuscino di fiori nel giardino antistante il rettorato, presso l'albero d'ulivo piantato dall'Associazione studentesca il 19 luglio 2007. A 27 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'albero rappresenta un simbolo di legalità e di rinnovamento del ricordo. Ai suoi piedi campeggia un piccolo monumento con incisa la celebre frase di Paolo Borsellino sul rapporto fra la gioventù e la mafia: "Se la gioventù le negherà il consenso anche l'onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo". L'iniziativa è stata organizzata insieme al Comitato "XIX luglio", a cui aderiscono numerose associazioni locali. All'evento hanno preso parte numerose autorità civili ed accademiche: il rettore Salvatore Cuzzocrea, il prorettore vicario Giovanni Moschella, il prorettore agli Affari generali, Luigi Chiara, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il vice questore di Messina Nicola Spampinato, il Procuratore generale di Messina Vincenzo Barbaro, il sindaco del Comune di Messina Cateno De Luca, il presidente della Corte d'Appello di Messina Michele Galluccio, il capo della segreteria tecnica dell'assessorato alla Salute della Regione siciliana Ferdinando Croce ed il presidente dell'Ordine degli avvocati di Messina Domenico Santoro.