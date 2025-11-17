Stretto di Messina spa, convocato cda dopo nuovo stop della Corte dei Conti

Il 25 novembre consiglio di amministrazione per valutare la situazione. Ciucci: "Decisione attesa"

“Non lo considero un atto nuovo in quanto gli argomenti trattati sono strettamente collegati”. Così il presidente della Stretto di Messina spa Giuseppe Recchi commenta la decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero dei trasporti e società.

Cda della società Stretto

In vista c’è però un consiglio di amministrazione convocato ad hoc. “Abbiamo deciso di convocare un Consiglio di Amministrazione per il 25 novembre per esaminare la situazione in attesa delle motivazioni della Corte dei conti previste nei prossimi giorni”, spiega Recchia.

Ciucci: “Era prevedibile”

“Il mancato visto con la conseguente registrazione della Corte dei conti era prevedibile – dichiara l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – perché l’atto convenzionale è funzionalmente collegato alla delibera di approvazione del progetto definitivo del ponte del Cipess del 6 agosto, per la quale la Corte ha ricusato il visto in data 29 ottobre. Attendiamo le motivazioni per entrambi i provvedimenti, nella convinzione che verranno forniti – da parte delle Istituzioni competenti – tutti i nuovi approfondimenti richiesti, con la piena collaborazione da parte della Stretto di Messina, al fine di proseguire nella realizzazione del ponte, opera strategica di preminente interesse nazionale, come definita per legge.”