Ponte, dalla Corte dei conti riserve sulla convenzione con la Stretto di Messina

A scriverlo il quotidiano "la Repubblica". Dai magistrati contabili un altro stop momentaneo. L'atto è stato deferito in sede collegiale

Ancora un deferimento. Dalla Corte dei conti un altro stop al progetto ponte sullo Stretto. Non solo la magistratura contabile ha detto “no” al visto di legittimità riguardo alla delibera Cipess. ll giornalista Antonio Fraschilla, su “la Repubblica”, scrive che la Corte dei conti non ha registrato il decreto sulla convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e la società Stretto di Messina. L’atto è stato deferito in sede collegiale a causa di alcune riserve da parte del magistrato delegato. Nella seduta del 17 novembre saranno approfonditi gli elementi critici e si stabilirà se registrare o rigettare la convenzione.

Nel frattempo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei Consigli nazionali di architetti, geologi, ingegneri e geometri. “L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo su alcune delle principali priorità delle professioni tecniche. Nel corso del tavolo è stata condivisa, inoltre, la necessità di una legge delega per la riforma del testo unico delle costruzioni, tema su cui il ministro Salvini ha assicurato il proprio impegno a farsi promotore. Tutte le parti, infine, hanno convenuto sull’opportunità di mantenere un dialogo permanente basato su cooperazione, trasparenza e responsabilità, affrontando insieme anche i temi della rigenerazione urbana e dell’attuazione delle norme introdotte dal correttivo sull’equo compenso”, si legge in una nota.

Il governo Meloni punta sul visto con riserva

L’intenzione del governo Meloni è quella di replicare quando saranno pubblicate le motivazioni alla base del mancato visto di legittimità. E, grazie a una norma, il Consiglio dei ministri può presentare una nuova richiesta motivata alla Corte dei Conti. Perdurando le riserve da parte dei magistrati contabili, la Corte può apporre un “visto con riserva” al provvedimento. Il tutto sulla scorta di un decreto regio d’epoca fascista: l’articolo 25 del Testo unico 1214 del 1934.

Il giudizio della Corte dei conti e “le risorse Fsc dei siciliani e calabresi bloccate”

Da parte sua, invece, il Partito democratico ha presentato emendamenti “per finanziare infrastrutture urgenti, destinando 550 milioni di euro per l’attraversamento dinamico dello Stretto di Messina. Occorre spostare i 5,5 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) destinati al Ponte sullo Stretto e ricollocarli in opere utili per Sicilia e Calabria”. Così il senatore del Pd Antonio Nicita, primo firmatario degli emendamenti, che aggiunge: “È assurdo che si blocchino risorse Fsc dei siciliani e dei calabresi per un’opera ancora sotto giudizio della Corte dei conti su molti aspetti critici. Il governo, se vorrà, potrà individuare nella prossima legge di bilancio del 2027, le risorse addizionali, ma intanto bisogna liberare quelle bloccate per infrastrutture necessarie alla Sicilia e alla Calabria che attendono da anni”.

Foto della società Stretto di Messina.

