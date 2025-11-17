Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei Conti

Niente visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo, dopo il disco rosso per la delibera del Cipess

La Corte dei Conti non ha concesso il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il ministero dei Trasporti e delle Insfrastrutture (Mit) e la Stretto di Messina Spa. La decisione è della sezione centrale di controllo di legittimità della Corte, che ha un mese per depositare i motivi. E’ un nuovo stop, dopo il mancato visto di legittimità della delibera del Cipess di fine ottobre.

No al terzo atto aggiuntivo

Nello specifico la magistratura contabile, che ha reso noto la decisione con una nota ufficiale, non ha concesso il visto al decreto n.190 del primo agosto adottato dal Mit, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, “ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Mit e la società Stretto di Messina spa”.

Salvini: “Inevitabile dopo il primo stop”

ll ministro dei Trasporti Matteo Salvini non è sorpreso: “È l’inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti. I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti. Resto assolutamente determinato e fiducioso”.