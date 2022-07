“Stretto Pride 2022”, l'adesione del Comune di Messina: Palazzo Zanca illuminato con i colori dell'arcobleno - Tempostretto

Sabato l'evento patrocinato dall'Amministrazione comunale

MESSINA – In occasione dell’evento “Stretto Pride 2022” che si terrà a Messina sabato 23 luglio, Palazzo Zanca sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno ed è stato esposto sulla balconata il drappo simbolo del movimento LGBTQ+. L’Amministrazione comunale oltre a patrocinare l’iniziativa ha aderito attraverso il gesto simbolico di colorare di luce arcobaleno il Palazzo comunale e l’esposizione della “bandiera della libertà” per manifestare la volontà di proseguire il percorso già avviato verso la realizzazione di una società che garantisca la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e di pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQ+.

Il programma della manifestazione

“Il claim dell’edizione 2022 ‘Un Mare di Pace’ intende veicolare sia un momento di sensibilizzazione e di riflessione per la pace nel mondo che ribadire il rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio e di violenza attraverso la realizzazione di iniziative ed azioni congiunte con l’obiettivo di dare il nostro contributo per una società maggiormente inclusiva e basata sul rispetto per il prossimo”, ha detto l’assessore alle Pari opportunità Liana Cannata. Il programma della manifestazione, sabato 23, prevede con inizio alle ore 16.30, a piazza Antonello, la parata e a seguire la partenza del corteo lungo corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi e arrivo a piazza Unione Europea.