Stretto Pride 2024, oggi a Messina il corteo per i “diritti d’amare”

Appuntamento oggi a Piazza Antonello. Annunciate tante sorprese

MESSINA – La città di Messina si prepara alla quarta edizione dello Stretto Pride che quest’anno avrà lo slogan “Diritti d’aMare”. Diverse iniziative in settimana che culmineranno col corteo che sfilerà questa sera per le vie del centro cittadino. Appuntamento dalle ore 16:30 a Piazza Antonello da dove poi muoverà il corteo. Gli organizzatori fanno sapere che ci saranno tante sorprese, ma per non rovinarle non ne hanno svelata nessuna.

Programma e “regole” del corteo

Il corteo muoverà da Piazza Antonello alle ore 18 e giungerà a Piazza Unione Europea intorno alle 20:30. Lungo il percorso ci saranno delle soste a Piazza Maurolico, all’incrocio tra Corso Cavour e via Tommaso Cannizzaro, a Piazza Cairoli, all’incrocio tra la via Garibaldi e la via Primo Settembre e l’ultima a Largo San Giacomo.

Gli organizzatori consigliano di portare una borraccia con l’acqua e magari degli snack, in aggiunta la protezione solare e un cappellino. Durante la sfilata si chiede rispetto non invadendo lo spazio personale altrui e chiedendo sempre il consenso per scattare delle foto. Affinché la città resti pulita poi non bisogna gettare i rifiuti per terra, compresi i mozziconi di sigaretta, ma utilizzare gli appositi cestini.

Nella coda del corteo è posta la zona bianca, un’area pensata per le persone neurodivergenti o semplicemente coloro che vogliono vivere la sfilata con più calma. In quest’area infatti non è consentito utilizzare fischietti, fare cori o urlare.

Il sostegno del Comune di Messina

Appeso da qualche giorno a Palazzo Zanca il drappo colorato con le sette bande dell’arcobaleno, il Palazzo comunale sarà inoltre illuminato sino al 21 luglio di luci arcobaleno. “L’Amministrazione del sindaco Federico Basile anche per questa edizione dello Stretto Pride è vicina e sensibile a dare il proprio contributo alle iniziative promosse per la celebrazione e difesa dei diritti della Comunità Lgbtqia+ e ribadire l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio”, commenta l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata.

Partecipazione attiva anche da Atm SpA, l’Azienda Trasporti di Messina manifesta la propria adesione attraverso la collocazione nelle pensiline smart dislocate nelle varie zone della città di manifesti con i colori dell’arcobaleno sui quali è riportata la scritta “Il nostro amore in continuo movimento”. Lo slogan scelto da Atm SpA oltre che in lingua italiana è riprodotto sui manifesti in tutte le lingue del mondo.

Nell’immagine in evidenza l’edizione 2023

Articoli correlati