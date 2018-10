Giardini. Palestra inutilizzabile per infiltrazioni, via d'accesso al buio

GIARDINI NAXOS. Le piogge recenti hanno reso inutilizzabile il campo di gioco della Palestra comunale che sorge in contrada “Mastrociccio”. I consiglieri Alessandro Costantino, Valentina Sofia, Angelo Cundari e Mario Sapia hanno evidenziato attraverso una interrogazione al sindaco presentata questa mattina la necessità di un intervento urgente di manutenzione “rivolto in particolare alla sostituzione di alcune lampade”.

L'opposizione ha inoltre evidenziato che “la strada di accesso alla struttura, nel tratto conclusivo di Via Erice e lungo via Mastrociccio, risulta a tutt’oggi priva di illuminazione, rendendo difficoltoso il raggiungimento dell’impianto sportivo nelle ore serali.

Purtroppo – proseguono i consiglieri - questo stato di cose potrebbe pregiudicare l’avvio della stagione agonistica per le numerose associazioni sportive che usano l’impianto. Per questo abbiamo chiesto un intervento urgente, ricordando che, con la delibera di Consiglio comunale numero 41 del 25 luglio scorso, il nostro gruppo ha promosso un atto di vincolo, che impegna l’esecutivo ad utilizzare le somme previste in bilancio ed a reperire eventuali altri fondi, proprio per la manutenzione della palestra comunale”.

Gli esponenti di minoranza chiedono al primo cittadino, Nello Lo Turco, “di attivarsi e rispettare l’indirizzo politico espresso con chiarezza dal Consiglio comunale” per evitare “che si ripetano queste storie di normale incuria e totale assenza di programmazione degli interventi”.