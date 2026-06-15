Studentato all’Annunziata: via libera al progetto delle Figlie del Divino Zelo

Trasformazione in vista per l'ex casa di riposo a Messina

MESSINA – L’Annunziata si prepara ad accogliere una nuova struttura dedicata al mondo universitario. Il Comune di Messina ha rilasciato il permesso di costruire, dando il via libera ai lavori di adeguamento, frazionamento e parziale cambio di destinazione d’uso di un immobile attualmente classificato come casa di riposo.

Il progetto

L’intervento, promosso dall’Istituto delle Figlie del Divino Zelo, è finalizzato alla creazione di uno studentato che metterà a disposizione un totale di 42 posti letto. Il sito interessato si trova in contrada Bellaria, una zona che vedrà quindi una nuova vocazione funzionale pensata per rispondere alle esigenze abitative degli studenti fuori sede.

I passi dell’iter amministrativo

Il provvedimento arriva a conclusione di un iter avviato a maggio, che ha visto il deposito di diverse istanze telematiche. Il progetto, a firma dell’architetta Vanessa Bertia e dell’ingegnere Fortunato Romano, ha ottenuto il parere favorevole degli uffici competenti del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici.

L’immobile, che ricade in zona PPR As secondo il Piano Regolatore Generale, vanta una conformità urbanistica che risale a un’epoca precedente al 1967. Questo passaggio amministrativo segna una tappa per la riqualificazione di spazi esistenti in città, trasformando una struttura preesistente in un polo residenziale dedicato alla formazione.