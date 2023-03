Studenti di Roccalumera e Furci nei palazzi istituzionali della Repubblica - Tempostretto

Ricevuti a Montecitorio, Palazzo Madama e al Quirinale

ROCCALUMERA – Gli alunni delle classi terze, della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Giudice Rosario Livatino”, che comprende le scuole “Guido Delle Colonne di Roccalumera e “G. Marconi” di Furci Siculo, nel corso del viaggio di istruzione a Roma, sono stati ricevuti in visita nei palazzi istituzionali della Repubblica Italiana. Hanno visitato il Palazzo di Montecitorio, attraverso un percorso guidato delle più importanti sale di rappresentanza, fra cui la sala della Costituzione in cui è conservato il testo originale della Costituzione Italiana, il transatlantico, la galleria dei busti e assistito dalle tribune alla seduta parlamentare. Il giorno successivo sono stati accolti per la visita al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica e, nel pomeriggio, hanno visitato Palazzo Madama, sede del Senato ed assistito all’assemblea. Le visite, di alto valore civico e storico, hanno consentito agli alunni di acquisire nuove conoscenze e di potenziare le competenze di Educazione civica e di Educazione alla Legalità, attraverso l’esperienza diretta che è stata vissuta con grande entusiasmo e maturità.