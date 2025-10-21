 Subbuteo, successo di squadra del Messina Table Soccer alla Brutium Cup

Subbuteo, successo di squadra del Messina Table Soccer alla Brutium Cup

Simone Milioti

Subbuteo, successo di squadra del Messina Table Soccer alla Brutium Cup

Tag:

martedì 21 Ottobre 2025 - 21:30

Nel torneo internazionale svoltosi a Rende ottimo risultato individuale del messinese Riccardo Natoli

MESSINA – Prestigiosa affermazione per Riccardo Natoli, giovane talento del Messina Table Soccer, che alza il trofeo più importante nella Brutium Cup, torneo internazionale di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dall’As Cosenza e che si è svolto nel palazzetto dello sport dell’Unicalabria, a Rende. 

Riccardo ha condotto un cammino di tutte vittorie, concludendo con quella in finale contro il napoletano Francesco Manfredelli per 2-1. Buona anche la prova del fratello Alessandro, che si ferma ai quarti, superato in un derby giallorosso proprio da Riccardo, di Giuseppe Frasca, finalista nel Cadetti, e di Samuele Coppolino, vincitore del Cadetti under 16. 

A completare il fantastico week end dei peloritani è arrivato, il giorno dopo, il successo della squadra (composta dallo stesso Riccardo, da Alessandro Natoli, Armando Giuffrè, Carmelo Sciacca e Cesare Natoli) nella kermesse della domenica. Anche in questo caso, cammino di tutte vittorie, culminato con quella in finale contro il Reggio Calabria. 

Buono anche il comportamento della squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Angelo e Samuele Coppolino, Giuseppe Basile e Fabrizio Guastella) che si ferma alle semifinali del torneo Cadetti. Adesso occhi puntati sull’imminente Coppa Sicilia a squadre, che si disputerà a Messina il prossimo 9 novembre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Meteo: aria subtropicale spingerà i termometri fino a +25°C, poi irromperà il Maestrale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED