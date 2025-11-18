Sud chiama Nord, arriva Massimo Rizzo

Ex consigliere comunale e poi candidato sempre col centrosinistra, di recente è stato nominato da Basile nel Comitato dell'Autorità Portuale

L’avvocato Massimo Rizzo approda in Sud chiama Nord. E non è una sorpresa. Già nominato esperto del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, dal sindaco metropolitano Federico Basile, proviene dal centrosinistra e si era candidato da indipendente nella lista per De Domenico sindaco.

Oggi l’ufficializzazione con il leader Cateno De Luca, il coordinatore di ScN Danilo Lo Giudice, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Ha avuto sempre senso di responsabilità, come nel caso del Salva Messina. E in una dialettica critica, nei confronti della Giunta De Luca, ha avuto sempre garbo istituzionale”, ha sottolineato il coordinatore Lo Giudice.

Massimo Rizzo, che sarà candidato nella lista Basile sindaco, ha evidenziato: “Da consigliere comunale, quando il sindaco De Luca non aveva consiglieri, io scelsi, e con me il gruppo civico Libera Me con il presidente Pergolizzi, valutammo delibera per delibera. Decisive le scelte per il Piano di riequilibrio e la salvezza finanziaria di Messina”.

“Dalla lista Libera Me abbiamo Pergolizzi, Bonfiglio e Rizzo: ora siamo in attesa di Alessandro Russo” – provoca De Luca. “Stiamo lavorando su nove liste”.

