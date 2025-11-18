 Sud chiama Nord, arriva Massimo Rizzo

Sud chiama Nord, arriva Massimo Rizzo

Marco Olivieri

Sud chiama Nord, arriva Massimo Rizzo

martedì 18 Novembre 2025 - 10:03

Ex consigliere comunale e poi candidato sempre col centrosinistra, di recente è stato nominato da Basile nel Comitato dell'Autorità Portuale

L’avvocato Massimo Rizzo approda in Sud chiama Nord. E non è una sorpresa. Già nominato esperto del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, dal sindaco metropolitano Federico Basile, proviene dal centrosinistra e si era candidato da indipendente nella lista per De Domenico sindaco.

Oggi l’ufficializzazione con il leader Cateno De Luca, il coordinatore di ScN Danilo Lo Giudice, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Ha avuto sempre senso di responsabilità, come nel caso del Salva Messina. E in una dialettica critica, nei confronti della Giunta De Luca, ha avuto sempre garbo istituzionale”, ha sottolineato il coordinatore Lo Giudice.

Massimo Rizzo, che sarà candidato nella lista Basile sindaco, ha evidenziato: “Da consigliere comunale, quando il sindaco De Luca non aveva consiglieri, io scelsi, e con me il gruppo civico Libera Me con il presidente Pergolizzi, valutammo delibera per delibera. Decisive le scelte per il Piano di riequilibrio e la salvezza finanziaria di Messina”.

“Dalla lista Libera Me abbiamo Pergolizzi, Bonfiglio e Rizzo: ora siamo in attesa di Alessandro Russo” – provoca De Luca. “Stiamo lavorando su nove liste”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Le due facce del risanamento: demolizioni a Largo Diogene e ricostruzione a Fondo Fucile VIDEO
L’Università di Messina conferirà la laurea honoris causa in giurisprudenza a Paola Cortellesi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED