Sud chiama Nord sbarca in Consiglio comunale: 4 i consiglieri, D'Angelo capogruppo - Tempostretto

Con lei anche Feminò, Milazzo e Papa, tutti già in quota maggioranza: "Lavoreremo insieme per risolvere i problemi della città"

MESSINA – La maggioranza si fa… in tre. Sud chiama Nord sbarca in consiglio comunale con quattro elementi, tre donne e un uomo, tutti già all’interno dei gruppi legati alla giunta guidata da Federico Basile. La capogruppo è infatti Nicoletta D’Angelo, ex Forza Italia che dal gruppo misto (ma già vicina alle liste legate all’amministrazione) passa ufficialmente in Sud chiama Nord, portando con sé Antonella Feminò, Margherita Milazzo e Salvatore Papa, la prima precedentemente in Basile sindaco, gli altri due in Con De Luca per Basile.

D’Angelo ringrazia: “Lavoreremo per i problemi della città”

Il nuovo gruppo consiliare si è formato nel pomeriggio di oggi e così Sud chiama Nord, già presente all’Ars e alla Camera, entra formalmente anche in Consiglio comunale. Soddisfatta Nicoletta D’Angelo che ha ringraziato i colleghi per la fiducia, avendola scelta come capogruppo: “Lavoreremo insieme con gli altri gruppi legati all’amministrazione per tentare di risolvere i problemi della città e aiutare i cittadini messinesi”.

I numeri non cambiano, ma i capogruppo sì

Non cambiano ufficialmente i numeri della maggioranza politica, che già prima dell’introduzione del nuovo partito era a quota 15 elementi, contando proprio Nicoletta D’Angelo e Cettina Buonocuore, attuale capogruppo del “misto”. Ciò che cambia è il conto dei capigruppo, con la maggioranza ad “acquisirne” uno. Sud chiama Nord, tra l’altro, potrà vantare anche due presidenti di commissioni, visto che Papa e Milazzo presiedono rispettivamente la prima e la seconda.