 Sud Innovation Summit 2025: dove l’Università incontra i talenti. Ricerca, impresa e futuro

Sud Innovation Summit 2025: dove l’Università incontra i talenti. Ricerca, impresa e futuro

Redazione

Sud Innovation Summit 2025: dove l’Università incontra i talenti. Ricerca, impresa e futuro

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 09:30

Uno spazio dedicato all’incontro tra università, imprese e giovani professionisti

MESSINA – Nell’ambito del Sud Innovation Summit 2025 – AI for Future, in programma il 16 e 17 ottobre presso il Polo Papardo, proprio l’Università degli Studi di Messina sarà protagonista di due verticali tematiche complementari: la prima, “UNIME AI & Innovation Hub”, dedicata alle applicazioni scientifiche e tecnologiche dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti della ricerca; la seconda, “UNIME Human & Social Innovation Hub”, incentrata sul dialogo tra innovazione, diritto, cultura e scienze sociali per una trasformazione digitale a misura d’uomo.

Qui il programma completo.

Accanto alle attività accademiche della Verticale UniMe, che mettono al centro il dialogo tra ricerca, innovazione e formazione, il Sud Innovation Summit 2025 offrirà anche un importante spazio dedicato all’incontro tra università, imprese e giovani professionisti.

Un’area dedicata all’incontro tra aziende e talenti

All’interno dell’evento sarà infatti attivo il SIS Talent Hub, l’area dedicata all’incontro tra aziende e nuovi talenti: un luogo di connessione concreta tra formazione e mondo del lavoro, dove i partecipanti potranno lasciare il proprio CV, conoscere le realtà presenti, dialogare con i recruiter e scoprire le opportunità di lavoro e tirocinio disponibili.

Presso lo stand del Centro per l’Impiego di Messina e di Sviluppo Lavoro Italia, sarà inoltre possibile consegnare il proprio curriculum, accedere al servizio IDO (Incontro Domanda–Offerta) e ricevere informazioni sullo Sportello Lavoro Autonomo, dedicato a chi desidera avviare una propria attività imprenditoriale.

Un’iniziativa che conferma la volontà del Sud Innovation Summit di essere non solo un luogo di confronto sulle nuove frontiere tecnologiche, ma anche un motore di opportunità concrete per valorizzare le competenze e trattenere i talenti nel Mezzogiorno, rafforzando il legame tra formazione, impresa e territorio.

Articoli correlati

Un commento

  1. pippinu 15 Ottobre 2025 10:26

    “Pubbirazzu”.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Il Racing City Group lancia la festa per i 125 anni del Messina
Messina. Archivio di Stato, c’è anche una petizione in rete
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED