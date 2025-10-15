Sud Innovation Summit 2025: dove l’Università incontra i talenti. Ricerca, impresa e futuro

Uno spazio dedicato all’incontro tra università, imprese e giovani professionisti

MESSINA – Nell’ambito del Sud Innovation Summit 2025 – AI for Future, in programma il 16 e 17 ottobre presso il Polo Papardo, proprio l’Università degli Studi di Messina sarà protagonista di due verticali tematiche complementari: la prima, “UNIME AI & Innovation Hub”, dedicata alle applicazioni scientifiche e tecnologiche dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti della ricerca; la seconda, “UNIME Human & Social Innovation Hub”, incentrata sul dialogo tra innovazione, diritto, cultura e scienze sociali per una trasformazione digitale a misura d’uomo.

Qui il programma completo.

Accanto alle attività accademiche della Verticale UniMe, che mettono al centro il dialogo tra ricerca, innovazione e formazione, il Sud Innovation Summit 2025 offrirà anche un importante spazio dedicato all’incontro tra università, imprese e giovani professionisti.

Un’area dedicata all’incontro tra aziende e talenti

All’interno dell’evento sarà infatti attivo il SIS Talent Hub, l’area dedicata all’incontro tra aziende e nuovi talenti: un luogo di connessione concreta tra formazione e mondo del lavoro, dove i partecipanti potranno lasciare il proprio CV, conoscere le realtà presenti, dialogare con i recruiter e scoprire le opportunità di lavoro e tirocinio disponibili.

Presso lo stand del Centro per l’Impiego di Messina e di Sviluppo Lavoro Italia, sarà inoltre possibile consegnare il proprio curriculum, accedere al servizio IDO (Incontro Domanda–Offerta) e ricevere informazioni sullo Sportello Lavoro Autonomo, dedicato a chi desidera avviare una propria attività imprenditoriale.

Un’iniziativa che conferma la volontà del Sud Innovation Summit di essere non solo un luogo di confronto sulle nuove frontiere tecnologiche, ma anche un motore di opportunità concrete per valorizzare le competenze e trattenere i talenti nel Mezzogiorno, rafforzando il legame tra formazione, impresa e territorio.

