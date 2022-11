Suicidi tra gli uomini in divisa, Usip lancia l'allarme - Tempostretto

A confronto esperti del settore e politica per chiamare in causa il Governo

MESSINA – Lavorare in divisa, in strada, nelle carceri, nei palazzi di giustizia, in mezzo alla gente, per contrastare i reati e le difficoltà. Un lavoro, quello delle forze dell’ordine, che si fa sempre più difficile. Lo dimostra il sempre crescente numero di personale che si toglie la vita.

Negli ultimi anni i suicidi tra le forze dell’Ordine hanno raggiunto numeri allarmanti e per questo l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti ha deciso di convocare allo stesso tavolo operatori, politici ed istituzioni, per lanciare un appello forte al Governo.

L’Usip Sicilia ha quindi organizzato per il il 26 novembre nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la tavola rotonda “Il BUIO DENTRO: fenomeno suicidario tra le Forze dell’Ordine”. “Dobbiamo ridurre lo scollamento che esiste tra dirigenti e subalterni. Fare finta di niente o minimizzare o vergognarsi delle disgrazie sul lavoro non ci restituirà le nostre vittime”, spiega il segretario nazionale Rosaria Maira. “Non siamo tutelati”, tuona il segretario regionale Maurizio Galati.

Il convegno punterà al lancio della proposta di tutela per la categoria da indirizzare alla politica romana, mediante una serie di apporti e dissertazioni nazionali e regionali su varie materie: da quella legale a quella psico-sociale, da quella politico – giuridica a quella occupazionale.

Al tavolo sono stati invitati i rappresentanti amministrativi, la deputazione regionale e nazionale, mentre a relazionare saranno Rosa Nastasi e Valentina Sabino, rispettivamente legale e psicologa dell’Associazione “Attivamente”, l’avvocata Maria Claudia Giordano dell’Associazione Agathos ed il segretario generale regionale Uil Luisella Lionti. Modera il dibattito la giornalista Marcella Ruggeri.