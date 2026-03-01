“Sul candidato nessuna scelta calata dall’alto ma la priorità del Pd è l’unità del centrosinistra”

Siracusano, della Direzione provinciale Dem, replica ad Alessandro Russo in merito alla scelta per le amministrative a Messina. Con Todaro in pole position

MESSINA – Amministrative a Messina e scelta del candidato del centrosinistra. Così Domenico Siracusano, componente della Direzone provinciale del Pd, risponde al consigliere Alessandro Russo in merito al metodo per scegliere il candidato sindaco per Messina: “Nessuna scelta calata dall’alto, la priorità del Partito democratico, come hanno dimostrato Elly Schlein e Stefano Bonaccini, in tutti passaggi, anche elettorali, è tenere unito il campo progressista e allargarlo. Com’è naturale faremo tutti i passaggi interni (oggi pomeriggio è convocata la Direzione provinciale) e siamo tutti animati dalla volontà di trovare la soluzione migliore per Messina. Dobbiamo essere consapevoli che le divisioni del recente passato sono un fatto che pesa nella discussione interna ma tutti dobbiamo dare una mano evitando sterili contrapposizioni”.

La scelta finale arriverà domani. E spetta al vertice regionale a Palermo del centrosinistra. Dal tavolo della coalizione progressista emergeranno tutti i candidati del centrosinistra alle amministrative 2026 in Sicilia. Ma la convergenza sulla candidatura a sindaco di Messina di Paolo Todaro, su proposta di Avs, porta al rischio concreto di spaccatura nel Pd messinese.

“La tenuta del campo progressista è una risorsa irrinunciabile”

Continua Siracusano: “Siamo tutti base e siamo tutti apparato, il Partito democratico è uno e deve svolgere fino in fondo la sua funzione di tenuta del campo progressista che è una risorsa irrinunciabile. Prima delle ambizioni personali, legittime, prima della spinta delle tifoserie, c’è la necessità di tenere insieme le forze che si candidano in alternativa al centrodestra e a Sud chiama Nord. Mettere in discussione l’unione del campo progressista non è un’opzione”.

