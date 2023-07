Svelato lo staff tecnico del settore giovanile del Messina - Tempostretto

Roberto Crea e Alessandro Parisi alleneranno la Primavera. Altri tre tecnici incaricati per l'under 17 e Under 15 Nazionale e Under 15 Regionale

MESSINA – Definiti gli accordi con i tecnici che guideranno le quattro formazioni del settore giovanile per la stagione 2023-2024. Al duo tecnico formato da Roberto Crea ed Alessandro Parisi è stata affidata la squadra Primavera. Giuseppe Cosimini e Domenico Moschella siederanno rispettivamente sulle panchine di Under 15 e Under 17 Nazionale. Ad allenare l’Under 15 Regionale sarà invece Umberto Fabiano.

Una conferma dunque, seppur in una categoria diversa, per Alessandro Parisi, reduce da una splendida annata con l’Under 15 Nazionale del Messina, giunta fino agli ottavi di finale della poule scudetto. Ex calciatore professionista e bandiera del Messina degli anni d’oro, Parisi in precedenza ha anche ricoperto il ruolo di Team Manager in Prima Squadra. Da allenatore, prima di riabbracciare il biancoscudato, Alessandro Parisi ha collaborato con Cus Messina e Camaro.

A condividere la panchina con l’ex terzino giallorosso sarà Roberto Crea, naUvo di Reggio Calabria, già in possesso di Diploma Uefa B e in attesa di esami per il livello A dopo avere frequentato il relativo corso. Svariate le collaborazioni con club calabresi, sia con le prime squadre che in ambito giovanile, tra questi Hinterreggio, Gallicese e Bocale.

Gli altri tecnici Under

Passando all’Under 17, per Giuseppe Cosimini proseguirà la collaborazione con l’attuale staff dirigenziale del settore giovanile, con cui ha condiviso fino allo scorso anno l’esperienza al Camaro. Per lui si tra8a anche di un ritorno all’Under 17 Nazionale del Messina, guidata nella stagione 2021/2022. Tecnico tra i più apprezzaU del panorama regionale siciliano, Cosimini vanta una lunga carriera spesa fin qui nei campionati giovanili, a partire dalla stagione 2010-2011 in cui si laureò campione d’Italia di Lega Pro con i Giovanissimi nazionali del Milazzo, condotti al quarto posto un anno dopo. Passato all’ACR Messina, nella stagione 2012-2013 vince il torneo nella categoria Giovanissimi regionali. Nel 2013-2014 raggiunge le finali play-off di Chianciano Terme con gli Allievi nazionali. Rimarrà in biancoscudato prima di legarsi al Città di Messina, compagine con la quale vincerà il girone siciliano per due anni di fila e un titolo regionale alla guida dell’Under 19. Con l’Under 17 del Camaro, nella stagione 2019/2020, raggiunge il primo posto matematico nel proprio girone già prima dell’interruzione causa Covid. Anche l’annata successiva è fortemente caratterizzata dalla pandemia e la stagione si riduce dopo appena se8e gare disputate in avvio. Ritrova il neroverde nell’ultima stagione che vale ancora un successo nel girone regionale e la partecipazione alle finali siciliane.

Anche Domenico Moschella continua l’avventura al fianco della dirigenza a cui è stato legato negli ultimi anni trascorsi al Camaro. Dopo una lunga carriera da calciatore, che lo ha visto anche vestire la maglia del Messina in C1, ha esordito da tecnico nella stagione 2009-2010 con l’Akron Savoca, passando poi alla Jonica, di cui ha guidato inizialmente l’Under 15 Regionale e successivamente la Prima Squadra, condotta in Eccellenza nel 2018. Nel 2019-2020 l’esperienza in Promozione con l’Igea 1946. Nell’ultimo biennio Moschella ha raccolto importanti risultati sulla panchina dell’Under 15 Regionale del Camaro con un primo e un secondo posto nel girone regionale, contribuendo alla crescita di tanti atleti oggi tra i professionisti.

Il Messina, da fuori classifica, prenderà parte anche al girone regionale Under 15 con Umberto Fabiano nel ruolo di allenatore. Catanese classe 1992, Fabiano fa il suo esordio da tecnico nel 2011 con il se8ore giovanile dell’Acireale. Un anno più tardi si trasferisce a Milano, dove entra a far parte dello staff della scuola calcio Accademia Inter e nel frattempo ottiene l’abilitazione Uefa B. La voglia di crescere e di viaggiare lo porta in Canada nel 2015 e saranno svariate le collaborazioni con società calcisUche del territorio tra attività di base e settore giovanile. Rientra in Italia nel 2017 e per due stagioni si legherà al Calcio Catania. Successivamente, ancora in territorio etneo, ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto New Team. Nell’ultimo quadriennio si divide tra Germania, allenando in prime squadre come ASD Berlin e Club Italia, e la sua nazione d’origine, ricoprendo il ruolo di vice- allenatore di Giuseppe Mascara nelle esperienze di Troina e Siracusa.

