Svincolo Boccetta. Pannello informativo ancora inattivato - Tempostretto

Il pannello elettronico collocato all'ingresso dello svincolo Boccetta avrebbe potuto fornire informazioni preziose agli utenti

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Fuoco in autostrada. Svincoli chiusi (poi riaperti n.d.r.) e traffico in tilt tra Villafranca e Milazzo e un tabellone che da oltre un anno dichiara “prove tecniche“ e non riesce ad informare tempestivamente gli automobilisti che imboccano l’autostrada. Un Cas fantasma”.

Certo, proprio oggi sarebbe servito questo pannello informativo collocato all’ingresso dello svincolo autostradale di viale Boccetta. Purtroppo, però, i tempi del Consorzio Autostrade Siciliane non coincidono con quelli dettati dalle esigenze degli utenti e delle emergenze che, purtroppo, si ripetono.

Il presidente Filippo Nasca ha promesso di rilanciare e cambiare passo, da quando è alla guida del Cas, ed è importante che questa rifondazione avvenga in tempi rapidissimi.

