Svincolo di Giostra, finalmente al via i lavori per l’asfalto: poi toccherà alla segnaletica

Dopo il caos dei giorni scorsi generato da infrazioni e birilli, mezzi all'opera per sistemare definitivamente

MESSINA – Mezzi all’opera allo svincolo di Giostra. Sono finalmente partiti i lavori per l’asfalto e per la segnaletica all’imbocco autostradale dove nelle ultime settimane gli abitanti hanno vissuto un vero e proprio caos, fatto di traffico, clacson e birilli. Già da stamattina le ruspe sono al lavoro per sistemare la strada nella speranza di porre un freno definitivo alle tante infrazioni commesse, anche a causa di una poco chiara gestione di corsie e carreggiate.