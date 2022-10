"Tacciano le armi, negoziato subito": la manifestazione per la pace a Messina - Tempostretto

A Piazza Cairoli iniziativa della Rete Italiana Pace e Disarmo

MESSINA – “Verso una Conferenza internazionale di pace. Basta armi e negoziato subito. Siamo profondamente preoccupati per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato in Ucraina alla soglia critica della guerra atomica “. Anche Messina ha aderito alla richiesta di mobilitazione della Rete Italiana Pace e Disarmo tramite la coalizione “Europe for Peace”. Un’organizzazione formata dalle principali reti per la pace in Italia.

Dopo la mobilitazione del 23 luglio scorso, che ha interessato oltre 60 città italiane, una nuova iniziativa era in programma ieri. A Piazza Cairoli si è svolta la manifestazione per chiedere l’immediato “cessate il fuoco” e, attraverso la forza della diplomazia internazionale, la *convocazione di una Conferenza di Pace* che favorisca l’accordo tra le parti.

La manifestazione di ieri sera

“Siamo a un passo dal baratro”

Scrivono i promotori: Con forza e determinazione gridiamo il nostro no alla guerra e all’uso delle armi per risolvere i conflitti. Riteniamo si tratti di una strada pericolosissima per le terribili conseguenze che essa comporta. *Siamo veramente ad un passo del baratro. Abbiamo, infatti, assistito ad una escalation di violenza e ad una corsa dissennata, anche da parte dell’Unione Europea, all’invio di armi sempre più letali, in assenza di forti e autorevoli iniziative diplomatiche per arrivare ad un negoziato. Il risultato di tutto questo è sotto gli occhi di tutti. Morte e distruzione, stragi e orrori senza fine, devastazione in pochi minuti di quanto faticosamente costruito negli anni, vite spezzate in un crescendo di follia, rischio di un disastro nucleare”.

Continuano gli attivisti: “A otto mesi dall’invasione russa in Ucraina e alla vigilia della Settimana Onu per il disarmo, ci siamo ritrovati insieme in piazza con *le bandiere della pace e della nonviolenza per chiedere di porre fine a questo incubo di cui non vogliamo essere complici”. In primo piano le parole dell’attivista pacifista ucraino Yurii Sheliazhenko: “Se ti prepari alla guerra avrai la guerra, se ti prepari alla pace avrai la pace”.

Per informazioni, aggiornamenti e adesioni: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086774957630

