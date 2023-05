Tangenziale di Messina. Il bypass Baglio aprirà venerdì 5 maggio, di pomeriggio - Tempostretto

Il via previsto a partire dalle 16. Ecco come cambia la viabilità

In mattinata gli ultimi lavori per la segnaletica, poi l’apertura del bypass Baglio è prevista alle 16. E’ confermata la data di venerdì 5 maggio per il cambio di viabilità in tangenziale di Messina.

Dopo tre anni, l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e quindi dalla direzione Palermo non sarà più obbligatoria. In una prima fase che durerà “circa due settimane” – fa sapere il Consorzio Autostrade Siciliane -, chi deve uscire a Giostra e a Boccetta dovrà continuare a usare l’uscita di Giostra, mentre tutti gli altri dovranno imboccare il bypass Baglio, che consentirà di restare in tangenziale e proseguire verso Messina Centro e oltre.

Dopo queste due settimane, necessarie per realizzare un altro piccolo bypass prima dell’uscita di Boccetta, chiuderà l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e la prima disponibile sarà quella di Boccetta.

A quel punto, la Toto Costruzioni prevede un tempo di sei mesi per concludere definitivamente tutti i lavori, con l’apertura della seconda carreggiata del viadotto Ritiro. Si arriverebbe, così, a fine novembre.

La scorsa settimana, durante la riunione del Comitato operativo viabilità, sono stati affrontati i temi della segnaletica in tangenziale e del transito dei mezzi di soccorso, soprattutto nei periodi di previsto intenso traffico, tra il 15 luglio e il 31 agosto, in particolare nelle giornate da “bollino nero”.

Il Cas ha garantito la presenza di squadre di manutenzione e viabilità operative h 24 e il Comitato ha raccomandato “di mantenere elevata l’attenzione seguendo le fasi lavorative, al fine di evitare ritardi nell’esecuzione delle opere e di dare massima e ripetuta informazione all’utenza, alle associazioni cui fanno capo le ditte di trasporto merci nonché quelle che gestiscono i trasporti pubblici di linea, via mare e via terra”.