Redazione

Tangenziale di Messina. Potature negli svincoli, il calendario delle chiusure notturne

giovedì 04 Dicembre 2025 - 09:30

Dal 5 dicembre all'11 gennaio

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emanato l’Ordinanza numero 118/2025 che introduce una serie di chiusure temporanee, in fascia notturna, delle rampe di ingresso e uscita sulla Tangenziale di Messina. Il provvedimento, firmato dal direttore generale Calogero Franco Fazio, si è reso necessario per consentire l’esecuzione urgente del “Servizio per il taglio di alberi ad alto fusto e rami” sui terreni di proprietà del Consorzio. Gli interventi riguarderanno il Lotto 2, compreso tra Barcellona e Tremestieri (dal km 46+640 al km 0+000).

Il calendario delle chiusure

La chiusura alternata delle rampe sarà attiva dalle 21 alle 6 del giorno successivo, a partire dal 5 dicembre 2025 e fino all’11 gennaio 2026. Gli svincoli interessati sono i seguenti:

  • Messina Sud – Tremestieri (km 0+586): chiusure nelle notti 5–11 dicembre 2025
  • Messina Gazzi (km 5+100): chiusure nelle notti 11–16 dicembre 2025
  • Messina Centro (km 7+015): chiusure nelle notti 16–20 dicembre 2025
  • Messina Boccetta (km 8+970): chiusure nelle notti 7–11 gennaio 2026

Le limitazioni interesseranno alternativamente le rampe in entrata e in uscita, a seconda dell’avanzamento delle squadre di lavoro.

Limiti di velocità e sicurezza

Nei tratti autostradali coinvolti dalle operazioni di manutenzione sarà in vigore un limite massimo di 60 km/h, che si ridurrà a 40 km/h lungo le rampe di svincolo. Sarà inoltre operativo il divieto di sorpasso per tutta la durata delle attività.

Il servizio di taglio è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Imera S.r.l. (mandataria) e Astrea S.r.l. (mandante), responsabile anche della segnaletica e della sicurezza del cantiere.

