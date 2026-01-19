Tangenziale di Messina, chiusure notturne per le potature. Resta il problema illuminazione

Dal 21 gennaio al 7 febbraio ecco quando saranno chiusi alcuni svincoli. Intanto il consigliere La Fauci invia un altro sollecito al Cas sul tema illuminazione

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emanato l’ordinanza n. 7 dello scorso 13 gennaio 2026 per consentire la prosecuzione degli interventi di taglio di alberi ad alto fusto e rami. I lavori interesseranno il lotto 2 (Barcellona-Tremestieri) della A20 Messina-Palermo. Per ridurre i disagi all’utenza, i provvedimenti riguarderanno esclusivamente la fascia oraria notturna, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino successivo.

Svincolo di Gazzi

Mercoledì 21 gennaio (ore 21) – Giovedì 22 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania.

chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania. Giovedì 22 gennaio (ore 21) – Venerdì 23 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania.

chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania. Venerdì 23 gennaio (ore 21) – Sabato 24 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Palermo.

Svincolo di Messina Centro

Lunedì 26 gennaio (ore 21) – Martedì 27 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Palermo.

chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Palermo. Martedì 27 gennaio (ore 21) – Mercoledì 28 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania.

Svincolo di Boccetta

Mercoledì 28 gennaio (ore 21) – Giovedì 29 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Palermo.

chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Palermo. Venerdì 30 gennaio (ore 21) – Sabato 31 gennaio (ore 06): chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania.

chiusura della rampa in ingresso per i veicoli diretti a Catania. Lunedì 2 febbraio (ore 21) – Martedì 3 febbraio (ore 06): chiusura dello svincolo in ingresso per entrambe le direzioni di marcia.

chiusura dello svincolo in ingresso per entrambe le direzioni di marcia. Martedì 3 febbraio (ore 21) – Mercoledì 4 febbraio (ore 06): chiusura dello svincolo in uscita per i veicoli provenienti sia da Catania che da Palermo.

Svincolo di Messina Sud Tremestieri

Giovedì 5 febbraio (ore 21) – Venerdì 6 febbraio (ore 06): chiusura dello svincolo in ingresso per entrambe le direzioni di marcia.

chiusura dello svincolo in ingresso per entrambe le direzioni di marcia. Venerdì 6 febbraio (ore 21) – Sabato 7 febbraio (ore 06): chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Palermo.

Limiti di velocità e sicurezza

In tutti i tratti interessati dal cantiere e dalle limitazioni, è istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h con contestuale divieto di sorpasso. Nelle rampe di svincolo il limite di velocità è ridotto a 40 km/h, come previsto dalle vigenti normative ministeriali.

Illuminazione

«Ho inviato oggi la quarta comunicazione al Consorzio Autostrade Siciliane per denunciare la grave carenza di illuminazione sulla tangenziale di Messina. Sono trascorsi oltre dodici mesi dalla prima segnalazione del settembre 2024, seguita da altri due solleciti a maggio e giugno 2025. Non ho mai ricevuto alcuna risposta”. Lo dice il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“La situazione necessita di interventi immediati – prosegue -. Tratti dell’intera tangenziale di Messina sono completamente al buio. Gli automobilisti percorrono chilometri di arteria autostradale senza illuminazione. E soprattutto, tutti gli svincoli in entrata e in uscita sono completamente al buio o con illuminazione del tutto inadeguata. Gli automobilisti devono immettersi nel flusso veicolare senza alcuna visibilità adeguata”.

“Non si tratta solo di disagi. Si tratta di sicurezza stradale. Un’arteria strategica utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini presenta una condizione di scarsa visibilità da oltre un anno. Il rischio di incidenti aumenta ogni giorno. L’inerzia del Consorzio Autostrade Siciliane è inaccettabile”.

“Ho chiesto al Cas di fare una ricognizione completa dello stato dell’impianto di illuminazione lungo l’intera tangenziale e tutti gli svincoli, di pianificare e realizzare con urgenza gli interventi di ripristino e potenziamento, e di prevedere un piano di manutenzione regolare. Data la gravità della situazione e l’inerzia prolungata del gestore, ho coinvolto anche il sindaco Basile e la prefetta Di Stani. La sicurezza dei cittadini non può attendere oltre».