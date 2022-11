Tanti messinesi al "Lucca Comics & Games": ecco cos'è - Tempostretto

Bacheche social invase da costumi, personaggi, fumetti e frasi di cartoni e cinema: il motivo è semplice

LUCCA – Le bacheche di tanti messinesi sono invase da foto di treni e aerei, pullman e audio, con un unico riferimento preciso: si va a Lucca. Ma come mai improvvisamente da Messina molti si recano nella cittadina toscana, si sono chiesti coloro i quali, invece, restano in città anche per il ponte dell’1 novembre?

Il Lucca Comics & Games

Lo hanno fatto per poter assistere al Lucca Comics & Games, una manifestazione considerata quasi da pellegrinaggio per i tanti appassionati di fumetti, manga, anime e videogame, che da tutta Italia ed Europa raggiungono la Toscana per poter impersonare i propri beniamini, incontrare addetti ai lavori, registri, attori, disegnatori famosi, e poter semplicemente fare un selfie o chiedere un autografo.

La fiera internazionale pone le sue origini negli anni ’60. La prima edizione risale al 1966, quando si chiamava “Salone Internazionale dei Comics”, prima che nel 1993 cambiasse denominazione e tipologia di manifestazione, ponendo le basi per quell’attuale “Lucca Comics” che tutti conoscono. Arte e cinema, fumetti e letteratura, si fondono in un’esperienza unica alla quale tanti messinesi non rinunciano. Chissà se un giorno, con una scena di fumettisti sempre più viva in riva allo Stretto, non si possa organizzare qualcosa di simile.

Il racconto di Enrica

“Io vado al Lucca Comics dal 2014 – racconta Enrica Pirri -. Il festival è nato come esposizione del fumetto, poi pian piano ha racchiuso l’intrattenimento a 360 gradi: giochi da tavolo, videogames, film e ora anche musica, come nel caso del concerto di ieri sera di Cristina D’Avena. Si tratta di una fiera, ma coinvolge l’intera città: sono le mura di Lucca e gli edifici, chiese sconsacrate, chiostri, ad ospitare le varie mostre e gli eventi. E adesso viene utilizzato anche sul fronte stampa per creare contenuti: c’è stato Tim Burton per parlare della sua nuova serie tv, in passato con l’azienda per cui lavoravo abbiamo portato sviluppatori di videogame famosi”.

Cosplay, foto e parate: spettacolo per tutte le età

“E poi – prosegue la messinese, veterana del Lucca Comics per motivi lavorativi – ci sono i cosplay: fan di manga, animazione giapponese, videogames, molti dei quali storicamente si cucivano da soli i costumi mentre ora si possono anche comprare. Messinesi? Tantissimi. Se ne incontrano molti in ogni edizione”. Enrica prosegue: “La cosa che va di più, per invogliare i fan, è la creazione di photo opportunity, cioè il set in cui scattare le foto che ricordano il prodotto che ti piace. Altra cosa carina sono le parate: ci si organizza per far incontrare tutti i cosplayer dello stesso tema. Ma secondo me la cosa più bella è vedere la gente così appassionata, che aspetta anche 3 o 4 ore in fila per entrare in un padiglione anche solo per un gadget o una foto. E include tutti, dai bambini piccoli agli anziani, si vedono cosplayer di ogni età: questa per me è una cosa davvero speciale”.

Lelio Bonaccorso protagonista messinese

E che la scena messinese sia in forte espansione lo si capisce da artisti come Lelio Bonaccorso, che ormai da anni pubblica in tutta Europa, portando in alto i colori della propria terra. Lui, insieme a Marco Rizzo, ha presentato al Lucca Comics l’ultima loro fatica, Il mio amore per Monna Lisa. Ma il futuro chissà cosa nasconderà: “Un progetto francese”, ha commentato l’autore messinese proprio qualche giorno fa.