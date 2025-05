“Tanto amore tanta stizza” – Amore, equivoci e attori inclusivi

Appuntamento al Teatro Vittorio Emanuele giovedì 22 maggio alle 20

Torna al Teatro Vittorio Emanuele, giovedì 22 maggio alle 20, la Compagnia Volerevolare con lo spettacolo “Tanto amore tanta stizza”, una scintillante commedia romantica liberamente ispirata a Molto rumore per nulla di William Shakespeare.

Riadattato e diretto da Giovanna Manetto, lo spettacolo intreccia i temi classici dell’amore e degli inganni con la freschezza di un racconto nuovo, in cui sono stati creati personaggi inediti su misura per valorizzare ogni attore in scena.



La compagnia è composta da attori normodotati e da persone con disabilità di varia natura, uniti da una passione condivisa per il palcoscenico. Attraverso il teatro di integrazione, Volerevolare offre un esempio concreto e gioioso di inclusione, in cui l’arte diventa strumento di crescita, espressione e condivisione.

Ambientata a Messina, Tanto amore tanta stizza trasporta il pubblico in un vortice di equivoci esilaranti, amori incrociati e colpi di scena. Le scenografie, che richiamano scorci e atmosfere messinesi, rafforzano il legame tra la storia e il territorio, rendendo l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

Una commedia che diverte e commuove, capace di parlare a tutti con leggerezza e profondità, celebrando le infinite sfumature dell’amore.

Sul palco, oltre trenta interpreti guidati con passione e competenza, insieme alla partecipazione speciale dei noti attori messinesi Lillo Sanfilippo e Rita Natoli.

Le scenografie sono a cura di Venera Di Blasi, mentre i costumi sono firmati da Marilena Pantò, Giusy Gugliandolo, Giusy Reale Ruffino e Augustina Repici. L’aiuto regia è affidato a Federica Giglia, con la direzione di scena di Gabriella Raffa.