"Tanto quanto", prosegue la raccolta fondi per il Messina. Si comprerà il pullman della squadra - Tempostretto

Raccolti quasi 40mila euro in dieci giorni. Il traguardo dei 100mila euro si può raggiungere con uno sforzo corale, ecco come donare

La campagna di crowdfunding “Tanto, Quanto. Sosteniamo il nostro Messina” continua a gonfie vele. In circa dieci giorni è stato quasi raggiunto l’importante risultato dei 40mila euro.

Il traguardo dei 100mila euro stabilito di concerto tra gli organizzatori e la società è lontano ma alla portata con uno sforzo corale di cittadinanza, imprenditoria e ordini professionali.

È possibile contribuire tramite la piattaforma Eppela a questo link oppure versando anche sul conto corrente dedicato intestato all’Acr Messina.

Ecco l’Iban: IT55C0503416500000000006057

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, svoltasi anche alla presenza del sindaco Federico Basile, si è discusso degli obiettivi della campagna suddetta. Diverse proposte – derivanti anche da un confronto con numerosi tifosi non organizzati – sono state portate all’attenzione dei partecipanti.

Il settore giovanile del Messina

L’esigenza più sentita per i messinesi è quella di ricostruire un settore giovanile proprio che possa permettere alla squadra di calcio cittadina di guardare con serenità al futuro. Il direttore generale Raffaele Manfredi ed il presidente della biancoscudata Pietro Sciotto sul punto hanno dichiarato di essere già in contatto con la Lega Calcio per accedere a dei fondi appositamente stanziati per i settori giovanili.

Il pullman per gli spostamenti del Messina

Ci si è così, orientati verso la possibilità di acquistare un pullman sociale, “griffato” con i simboli di Messina e con i colori sociali della biancoscudata. Sarebbe un segno tangibile di appartenenza e messinesità, tale da entusiasmare molteplici tifosi sparsi in ogni angolo del mondo. La scelta è apparsa certamente opportuna e, pertanto, le risorse raccolte con il Crowdfunding saranno utilizzate proprio per questo primo obiettivo.

L’acquisto del pullman sociale eviterebbe il noleggio dello stesso all’occorrenza. Si potrebbero, in questo modo, risparmiare cifre stagionali importanti da reinvestire nel progetto sportivo.

Hanno espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto, che sostiene l’iniziativa, Giulio Gennaro e Domenico Abbriano rappresentanti di Universo Messina e Dario Carbone, in rappresentanza del gruppo di tifosi che ha proposto il Crowdfunding,

Articoli correlati