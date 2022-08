Tao Arte. Sicilia Vera: "Fedelissima di Meloni nominata direttrice in campagna elettorale" - Tempostretto

Il deputato regionale Danilo Lo Giudice, l'assessore di Taormina Andrea Carpita, i consiglieri comunali Salvo Abbate e Giuseppe Sterrantino e il coordinatore cittadino Stefano Loria chiedono l'immediata revoca della nomina

“Mentre Musumeci annuncia il blocco delle manifestazioni regionali durante la campagna elettorale, i suoi assessori non bloccano le nomine e, anche peggio, nominano in posti di prestigio e responsabilità alcuni militanti e fedelissimi di Fratelli d’Italia. E’ questo il caso della nomina di Beatrice Venezi, concertista di fiducia di Giorgia Meloni tanto da curare l’accompagnamento musicale dell’ultima convention nazionale del partito, come direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia“.

Lo dichiarano in una nota congiunta il deputato regionale Danilo Lo Giudice, l’assessore di Taormina Andrea Carpita, i consiglieri comunali Salvo Abbate e Giuseppe Sterrantino e il coordinatore cittadino Stefano Loria, tutti rappresentanti di Sicilia Vera, il movimento fondato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca.

Si legge nel documento: “Una nomina avvenuta senza alcun atto formale che coinvolgesse il socio di maggioranza relativa della Fondazione, il Comune di Taormina, che detiene le quote al 50%, che ha appreso dalla stampa dell’avvenuto conferimento dell’incarico. Si tratta di una scelta avvenuta senza alcun avviso pubblico e soprattutto senza alcun coinvolgimento del territorio, di quel Comune che è unanimemente riconosciuto come il simbolo universale dell’eccellenza turistica della Sicilia”.

“Chiederemo al governo la revoca in autotutela”

“Contro questa nomina e per il rispetto delle prerogative del nostro territorio e della sua cultura, siamo pronti a batterci con ogni mezzo, non prima di aver chiesto al governo di provvedere ad una urgente revoca in autotutela”.

