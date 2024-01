Taormina, 22enne catanese arrestato dalla Polizia con 17 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Il giovane fermato in flagranza di reato con 9 grammi di droga. Sequestrati 900 euro

TAORMNA – un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di un ventiduenne catanese al casello autostradale di Taormina. Il giovane è stato sorpreso in possesso di circa 9 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi pronte per essere commercializzate sul mercato locale.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, impegnati in specifici servizi antidroga, hanno sottoposto il giovane a un controllo d’urgenza, durante il quale è emerso il suo coinvolgimento nell’attività di spaccio. La perquisizione, effettuata sia sulla persona che sull’auto del soggetto, ha rivelato che le dosi di stupefacente erano ben nascoste nella tasca dei pantaloni, celate all’interno di un pacchetto di sigarette.

Oltre alla droga, sono state rinvenuti e sequestrati circa 900 euro in banconote di vario taglio, sospettate di essere il provento dell’attività illecita di spaccio. Il ventiduenne è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Messina.

Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato, e contemporaneamente è stato imposto all’indagato l’obbligo di firma. Si sottolinea che l’intero procedimento è ancora in fase di indagini preliminari, e la posizione dell’arrestato sarà definita solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, rispettando il principio costituzionale della presunzione di innocenza.