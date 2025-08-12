Taormina, cambio al vertice della Guardia di finanza

Dal maggiore Francesco Borbone al tenente Dante Calabrese novità nella Gdf

TAORMINA – Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Taormina tra il maggiore

Francesco Borbone, chiamato ad assumere un incarico a Roma, e il tenente Dante Calabrese.

Il testimone adesso passa al tenente Calabrese, 28 anni, di origini lombarde, laureato in Giurisprudenza,

che giunge dal II Gruppo di Genova, dove ha ricoperto per due anni l’incarico di comandante della Sezione operativa e per un anno l’incarico sovraordinato in sede vacante di comandante del 2° Nucleo Operativo, contesto portuale nel quale ha avuto l’opportunità di cimentarsi in attività di polizia doganale e giudiziaria.

Il comandante provinciale di Messina, il colonnello Girolamo Franchetti, nel “ringraziare il maggiore Borbone per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo comandante della Compagnia i migliori auguri per il nuovo incarico”.