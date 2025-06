Taormina. Catena Federico presidente del circolo cittadino di Italia Viva

All'assemblea ha partecipato anche la senatrice Dafne Musolino: "La città è a un bivio e necessita di una politica seria, competente e capace di visione"

TAORMINA – Si è tenuta in un hotel di Taormina l’assemblea del circolo cittadino di Italia Viva. Catena Federico è stata nominata presidente del circolo. Subenta all’ex consigliere comunale Manfredi Faraci. L’assemblea, presieduta dal presidente provinciale di Italia Viva, Massimo Simeone, ha visto la partecipazione e l’intervento della senatrice Dafne Musolino, vice presidente del gruppo di Italia Viva al Senato e presidente del partito per la Città Metropolitana di Messina. Una presenza che sottolinea l’importanza strategica che il territorio taorminese riveste per l’azione politica del partito a livello provinciale e nazionale.

Sono intervenuti, portando il loro saluto e le loro riflessioni, Fabrizio Micari, dirigente regionale di Italia Viva e responsabile del comparto infrastrutture e trasporti, Peppe Manuli della direzione regionale del Partito Repubblicano Italiano, Sakiko Chemi, coordinatrice locale di Fratelli d’Italia, il consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia Nunzio Corvaja.

Nel suo articolato intervento conclusivo, la senatrice Musolino ha tracciato le linee guida dell’impegno futuro: “Taormina è a un bivio e necessita di una politica seria, competente e capace di visione. Il nostro obiettivo è costruire un’alternativa riformista e liberale, che metta al centro i bisogni dei cittadini. La nomina di Catena Federico e il rinnovato entusiasmo del circolo sono il primo passo di un percorso che ci vedrà protagonisti, pronti a collaborare con tutte le forze sane della città per offrire a Taormina le risposte che merita”.

La neopresidente Catena Federico, nel ringraziare per la fiducia, ha assicurato che il circolo sarà da subito operativo: “Riparte oggi un programma nutrito di attività e di iniziative sul territorio. Saremo un luogo di ascolto e di proposta, aperti al contributo di tutti coloro che amano Taormina e vogliono impegnarsi per il suo futuro”.