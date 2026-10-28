Taormina. Caterina Bardetta nuova dirigente del Commissariato di Polizia

Dal 2017 lavora alla Questura di Messina

La vice questora della Polizia di Stato, Caterina Bardetta, ha assunto l’incarico di dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Taormina, nonché le funzioni di Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

In Polizia dal 2012, la Bardetta, dopo aver frequentato il corso di formazione per funzionari, è assegnata alla Questura di Catania, dove viene impiegata all’Upgsp e, successivamente, alla Divisione di Gabinetto. Trasferita nel 2017 alla Questura di Messina, ha ricoperto incarichi alla Divisione Anticrimine, l’Ufficio Personale e, da ultimo, alla Divisione di Gabinetto, ove è stata vice nonché dirigente dell’Ufficio Servizi d’Istituto e Scorte.

Lascia la cittadina jonica il primo dirigente della Polizia di Stato, Maurizio Lento, promosso nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato che, da ieri, ha assunto l’incarico di dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania.