Taormina, due anni della Giunta De Luca: “Ecco i risultati”

Ieri confronto in piazza IX Aprile per la relazione. Il sindaco ha risposto alle domande e dei cittadini. E dell'editore di Tempostretto Trimarchi e del direttore editoriale de Il Sicilia.it Scaglione

TAORMINA – Due anni dell’amministrazione De Luca a Taormina. Ieri l’amministrazione comunale era in piazza IX Aprile per la presentazione della relazione annuale del secondo anno di mandato. Il sindaco Cateno De Luca e l’amministrazione si sono confrontati con i cittadini, presentando i risultati ottenuti nel secondo anno di mandato.

Il sindaco ha illustrato – insieme agli assessori Jonathan Sferra, Alessandra Cullurà, Mario Quattrocchi, Giuseppe Sterrantino, Antonio Lo Monaco e ai rappresentanti delle società partecipate: il presidente di Asm Giuseppe Campagna e il presidente del Consorzio rete fognante Alfredo Elia Mandri – “le azioni intraprese nell’ultimo anno e gli obiettivi raggiunti, a partire dalla storica uscita dal dissesto finanziario del Comune”.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per un dibattito aperto con la cittadinanza e con la stampa, alla quale è stato dedicato uno spazio specifico di confronto. “In particolare, si ringraziano per la presenza e le domande poste il direttore editoriale de Il Sicilia.it Maurizio Scaglione e l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi”, si legge in una nota.

“Dal Palacongressi e il teatro antico alla Bandiera, l’impegno dell’amministrazione”



Numerosi gli interventi e le domande da parte del pubblico. “Questo appuntamento annuale in piazza è un momento che rivendichiamo con orgoglio – ha dichiarato il sindaco De Luca – perché raccontare in modo chiaro e diretto ai cittadini cosa è stato fatto e cosa si intende fare è il presupposto di una buona amministrazione. Fa parte del nostro modello di buona amministrazione.”

Nel corso della manifestazione sono stati illustrati alcuni dei risultati più importanti raggiunti, tra questi “il pieno recupero della gestione pubblica di beni strategici per la città.

Sottolinea l’amministrazione comunale: “Il Palacongressi è tornato sotto il diretto controllo del Comune, consentendo un utilizzo più efficiente della struttura e generando, nel corso degli ultimi dodici mesi, oltre 217.000 euro di introiti. Un’operazione che ha restituito al Comune uno strumento fondamentale per la promozione culturale e congressuale”.

“Sul fronte del teatro antico, grazie a un’intensa attività istituzionale, è stata ottenuta una riforma legislativa regionale che riconosce ai Comuni il 15% dei proventi della biglietteria e una quota sui canoni versati dai soggetti privati concessionari, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro annui. Inoltre, il Comune ha acquisito il diritto all’utilizzo gratuito del sito per cinque giornate ogni mese.

È stata quindi avviata una programmazione artistica e culturale di alto profilo, con un forte orientamento alla destagionalizzazione, e l’amministrazione comunale ha chiesto la modifica dell’avviso regionale per ampliare la possibilità di utilizzo del Teatro Antico da aprile a ottobre”.

E ancora: “Nel 2025 il Comune di Taormina ha confermato e rafforzato il proprio impegno sul fronte della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio costiero, proseguendo con determinazione il percorso avviato nel primo anno di mandato. In particolare, è stato riconfermato il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per la spiaggia di Mazzeo, a testimonianza del mantenimento degli elevati standard di qualità richiesti, pari a 35 parametri di eccellenza nei servizi urbani, ambientali e turistici”.

De Luca: “Un notevole aumento del fondo cassa con una svolta nella riscossione tributaria”

Per De Luca, “l’obiettivo dell’amministrazione non si limita alla conservazione del risultato già raggiunto: è stata avviata un’azione di risanamento ambientale finalizzata ad estendere progressivamente la certificazione anche ad altre spiagge del territorio taorminese, secondo un piano organico e strutturato.

Attraverso una ricognizione completa delle entrate e la lotta all’evasione, si è ottenuto un rafforzamento della base imponibile, necessario per garantire la sostenibilità dei servizi senza ulteriori sacrifici per la comunità. Nel secondo anno di amministrazione, il Comune di Taormina ha confermato il proprio impegno per una gestione finanziaria improntata all’efficienza, alla trasparenza e al rispetto dei tempi imposti dalla normativa con un notevole aumento del fondo cassa che ha raggiunto livelli straordinari.

Un importante lavoro è stato svolto anche sul fronte della riscossione tributaria, con l’invio di migliaia di avvisi relativi a Tari, Imu e servizio idrico integrato. Grazie alle verifiche sulle superfici tassabili, in particolare nelle strutture alberghiere, sono stati recuperati oltre 5 milioni di euro”.

Prosegue l’amministrazione: “Un capitolo a parte poi merita il lavoro svolto da Asm. Anche nel corso del secondo anno di amministrazione, l’Azienda servizi municipalizzata ha continuato a rivestire un ruolo strategico nell’attuazione delle politiche di innovazione e miglioramento dei servizi pubblici, contribuendo in modo significativo alla trasformazione concreta della città. Tra gli interventi più rilevanti realizzati si segnalano la riqualificazione dei bagni pubblici, la ristrutturazione degli spogliatoi del campo di calcio e la pubblica illuminazione del campetto adiacente, la messa in sicurezza dei costoni rocciosi, l’installazione di nuovi impianti per il rifornimento dei mezzi aziendali, la revisione della segnaletica urbana e l’introduzione di parcometri intelligenti presso i parcheggi cittadini”.

“Rifiuti e trasporto pubblico locale due settori chiave”

“Sul fronte del trasporto pubblico locale, è stato avviato un processo strutturato di ammodernamento tecnologico, che ha incluso l’installazione di paline elettroniche, pensiline smart di ultima generazione e l’estensione del sistema di bigliettazione elettronica. Contestualmente, si è proceduto al rinnovo progressivo del parco mezzi Tpl su gomma, che ha registrato un importante salto di qualità in termini di sostenibilità e capillarità del servizio”.

“Sul fronte della gestione dei rifiuti, Asm ha consolidato un modello efficace e sostenibile, potenziando la raccolta differenziata – che ha raggiunto il 78,37% nel maggio 2025 – e introducendo servizi innovativi come il ritiro domiciliare di ingombranti, Raee e sfalci, rafforzando al contempo il contrasto agli abbandoni illeciti attraverso controlli mirati e campagne di sensibilizzazione”.