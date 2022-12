Taormina, l'associazione isamupubbirazzu incontra i bimbi della cardiochirurgia pediatrica - Tempostretto

Giocattoli donati dai cittadini messinesi sono stati consegnati ai bimbi ricoverati all'ospedale San Vincenzo

TAORMINA. Laura, Alessandro e Antonio, volontari dell’Associazione di Volontariato #isamupubbirazzu incontrano i bimbi del CCPM, Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo. I primi giocattoli donati dai cittadini messinesi sono stati consegnati ai bimbi ricoverati all’ospedale di Taormina.

“È stata un’esperienza fortissima, ricca di emozioni forti” racconta Antonio Mostaccio “Vedere le mamme vicine ai propri bambini, mi porta a riflettere su quanto è durissima la quotidianità di queste persone. Spesso ci lamentiamo per cose molto futili e inutili senza pensare mai quanto siamo fortunati.”

“È stato bellissimo vivere, in doppia veste, questa esperienza”, emozionata Laura Bruzzese volontaria e infermiera alla Cardiochirurgia “Un reparto che tanto amo e che difenderò con tutta la mia forza per il bene di tutti i bambini che hanno bisogno di un’equipe competente come quella presente al CCPM

“In questo periodo natalizio, spesso si pensa ad un presepe fatto dalla classica famiglia del Mulino Bianco, quando invece i veri personaggi sono i genitori che lottano per la Vita dei propri figli” spiega Alessandro Brigandì, presidente di Isamupubirazzu “I bambini rappresentano il vero Gesù Bambino. Saremo, anche noi come Associazione, in prima linea affinché questo reparto, distaccamento del Bambin Gesù di Roma, rimanga a Taormina, al servizio di tutta la Sicilia, di tutte le regioni limitrofe e di qualsiasi bambino che ne abbia bisogno. Il business si fa in altri ambienti”.